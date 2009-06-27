  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۱

علیرضا آوایی:

تکلیف بازداشت شدگان درگیریهای اخیر تا پایان هفته مشخص می شود

تکلیف بازداشت شدگان درگیریهای اخیر تا پایان هفته مشخص می شود

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: وضعیت تعداد قابل توجهی از بازداشت شدگان در درگیریهای اخیر که اتهامات کمتری داشته اند تا پایان هفته مشخص می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آوایی در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت بازداشت شدگان طی آشوبهای اخیر گفت: در جلسه ای از زندان اوین بازدید داشتیم و از نزدیک با تعدادی از بازداشت شدگان آشوبهای اخیر دیدار کردیم و امیدواریم وضعیت این افراد که اتهامات کمتری داشته اند تا پایان این هفته مشخص شود.

وی در خصوص تعداد دقیق بازداشتی ها گفت: بنده تعداد دقیق بازداشتی ها را از دادسرا دریافت نکرده ام  اما در بازدید از اوین متوجه شدیم تعدادی از بازداشتیها داوطلبان کنکور هستند که با پیگیریهای صورت گرفته به من قول داده شد که مشکل این افراد حل شود تا امکان امتحان برای آنها وجود داشته باشد.

آوایی ابراز امیدواری کرد: وضعیت بازداشتی های روزهای اخیر به زودی مشخص گردد.

کد مطلب 903034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها