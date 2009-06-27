تکلیف بازداشت شدگان درگیریهای اخیر تا پایان هفته مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آوایی در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت بازداشت شدگان طی آشوبهای اخیر گفت: در جلسه ای از زندان اوین بازدید داشتیم و از نزدیک با تعدادی از بازداشت شدگان آشوبهای اخیر دیدار کردیم و امیدواریم وضعیت این افراد که اتهامات کمتری داشته اند تا پایان این هفته مشخص شود.

وی در خصوص تعداد دقیق بازداشتی ها گفت: بنده تعداد دقیق بازداشتی ها را از دادسرا دریافت نکرده ام اما در بازدید از اوین متوجه شدیم تعدادی از بازداشتیها داوطلبان کنکور هستند که با پیگیریهای صورت گرفته به من قول داده شد که مشکل این افراد حل شود تا امکان امتحان برای آنها وجود داشته باشد.

آوایی ابراز امیدواری کرد: وضعیت بازداشتی های روزهای اخیر به زودی مشخص گردد.