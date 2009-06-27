مصرف آب خانگی در کرمان سه درصد کاهش یافته است

محمد تربتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته در خصوص لزوم صرفه جویی در مصرف آب در استان کرمان مصرف آب نسبت به سال گذشته در کرمان سه درصد کاهش یافته که امید است با توجه به قرار گرفتن در فصل تابستان این روند در سال جاری نیز ادامه یابد.

وی عنوان کرد: باتوجه به کم آبی موجود در استان کرمان فرهنگسازی و مناسب سازی اجتماع در مصرف بهینه آب برای جلوگیری از قطعی آب در طول تابستان ضروری است.

تربتی با اشاره به خشک شدن بسیاری از چاه ها و سرچشمه های آب در استان گفت: یکی از آثار خشکسالی در استان کرمان تامین آب شهرها از فواصل طولانی است به طوری که هم اکنون آب مورد نیاز کرمان از 85 کیلومتری، رفسنجان 105 کیلومتری و زرند از 50 کیلومتری شهرها تامین می شود.

تربتی افزود: طرح میان مدت تامین آب کرمان نیز از فاصله 140 کیلومتری و دراز مدت شهرهای شمالی استان کرمان از 600 کیلومتری این مناطق تامین خواهد شد.

وی گفت: باید در زمینه مصرف بهینه آب در کرمان اطلاع رسانی معقول و مطلوب صورت گیرد و مصرف کنندگان در جریان وضعیت بحرانی آب و مشکلات این پدیده در سالهای آتی قرار گیرند.

تربتی عنوان کرد: بیش از 99 درصد از آب مورد نیاز استان کرمان از منابع آب زیرزمینی تامین می شود و از لحاظ بهداشتی مورد تایید سازمانهای مربوطه قرار گرفته است و هیچگونه نگرانی در زمینه غیر بهداشتی بودن آب در کرمان وجود ندارد.