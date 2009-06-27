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۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۲

پرویزیان مطرح کرد:

حمایت از زیرساختها موجب رونق صادرات می شود

حمایت از زیرساختها موجب رونق صادرات می شود

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: برای رونق صادرات میوه و فرآورده های گوشتی و دامی در استان کهکیلویه و بویراحمد، ایجاد سردخانه های جدید و با ظرفیت بالا در این منطقه ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران کورش پرویزیان با اعلام این مطلب در دیدار با برخی از صادرکنندگان در شهر یاسوج گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد استانی مستعد در تولید محصولات صادراتی است که در بخش کشاورزی، دامی و باغی می تواند جایگاه صادراتی ارزنده ای داشته باشد که در این خصوص باید بسترهای صادراتی را فراهم کرد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: این استان کهگیلویه و بویراحمد دارای توانمندی های بالفعل و بالقوه فراوانی در زمینه‌های کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی وغیره است که باید در جهت استفاده صحیح از این منابع گام برداشت.

وی تصریح کرد: این استان با جاذبه های توریستی فراوان قابل عرضه در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی ظرفیتهای مساعدی در زمینه ارزآوری و افزایش درآمد صادراتی دارد که باید از فرصتها بهترین استفاده را ببریم.

پرویزیان خاطرنشان کرد: امروزه در اقتصاد دنیا، توسعه اقتصادی بر دانش، بهره‌وری و استفاده صحیح از منابع مبتنی است.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در زمینه توسعه صادرات در سالهای اخیر در استان صورت گرفته است، تصریح کرد: باید برای حمایت از صادرات در استان کهگیلویه و بویراحمد، فرهنگ سازی کرد و به زیرساختهای تولیدی و صادراتی آن توجه بیشتری کرد.

کد مطلب 903038

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