به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده این کتاب هدف از نوشتن این فرهنگنامه را معرفی مفاهیم اسلام امروز به جامعه اسپانیا و پر کردن خلای موجود در شناخت درست از این دین مهم عنوان کرده و می‌گوید : این فرهنگ مانند یک "فلاش بک" سینمایی سعی دارد مفاهیم امروز اسلام را براساس منابع تاریخی توضیح دهد، چرا که هم اکنون در اسپانیا بسیاری از واژگان اسلامی کاربردی دوگانه وگیج کننده دارند از اینرو این اثر می‌تواند مرجع و راهنمای مفیدی برای استادان، روزنامه‌نگاران، محققان و دانشجویان باشد.

به نظر نویسنده کتاب "فرهنگنامه اسلام و اسلام‌گرایی"، اسلام دینی است که عمل به فرائض آن آسان است و همین خصوصیت موجب گسترش آن در جهان شده است زیرا کافی است پنج رکن اساسی آن یعنی گفتن شهادتین، نماز، زکات، روزه و حج پذیرفته شود.

این فرهنگ نامه ذیل 500 مدخل از مفاهیم اساسی و مهم اسلامی تدوین و ارائه شده است.