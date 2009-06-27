آمریکا بدنبال مداخله در انتخابات افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حامد کرزای امروز شنبه ضمن انتقاد از حضور سفیر آمریکا در کنفرانسی خبری که در آن برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز شرکت داشتند او را متهم کرد که در صدد ایجاد تغییرات در افغانستان است.

وی به حضور "کارل آیکنبری" در کنفرانس اشاره کرد و گفت: او در کنفرانسی که یکی از مهمترین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری [عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق] در آن خواستار تغییر شده بود شرکت داشته است.

وی این تحرکات سفیر آمریکا را سبب نگرانی توصیف و اضافه کرد که عمیقاً و با حساسیت بالا این تحولات را پیگیری می کند.

کرزای به گزارش های رسانه های آمریکایی و انگلیسی اشاره کرد و گفت که دولتهای واشنگتن و لندن در صدد تضعیف دولت مرکزی افغانستان هستند و بر آن هستند تا این اقدام را با تمرکز زدایی و ایجاد تغییراتی از این دست بوجود آورند.