معرفی داوران مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصربخت استاد دانشگاه در رشته تئاتر و سردبیر ماهنامه نمایش، حجتی استاد دانشگاه در رشته علوم ارتباطات و سردبیر برنامه شبهای روشن شبکه جهانی جام جم و مدقق استاد دانشگاه در رشته خبرنگاری و سردبیر علمی، فرهنگی و هنری شبکه جهانی خبر داوری این دوره از مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر را بر عهده دارند.
همچنین سیامک زمردی مطلق رئیس انجمن عکاسان خانه تئاتر و برنده سه دوره جایزه عکاس برتر از جشنهای پیشین این انجمن به عنوان مشاور در بخش عکس هئیت داوران را همراهی خواهد کرد.
هشتمین مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر به صورت تخصصی در حوزه تئاتر و در بخشهای نقد، گزارش، گفتگو، یادداشت، مقاله، ترجمه و عکس برگزار و از برگزیدگان طی جشنی که در نیمه دوم مردادماه هر سال برگزار میشود، تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.
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