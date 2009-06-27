احداث پارکینگهای طبقاتی در رفع مشکلات ترافیکی شهرهای بزرگ موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس مسعود میرکاظمی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه بزرگترین پارکینگ طبقاتی کشور در مشهد افزود: احداث این گونه مجموعه ها علاوه بر اینکه از بار ترافیکی خیابانهای شهر مشهد می کاهد می تواند نقش موثری در خدمات رسانی مطلوب و مناسب برای زائرین امام رضا داشته باشد.

وزیر بازرگانی احداث اینگونه اماکن با امکانات و تجهیزات روز دنیا را یک ضرورت دانست و خاطرنشان کرد: خداوند جهان هستی را زیبا خلق کرده است و احداث و ایجاد هر اثر هنری الهام گرفته از گوشه ای از زیبایی این جهان هستی است.

استاندار خراسان رضوی در ادامه این مراسم، افتتاح پروژه فناوری های نوین را در احداث این پروژه از نکات برجسته و حائز اهمیت این پروژه برشمرد و تاکید کرد: بکارگیری فناوری های نوین باعث افزایش کیفیت ارائه شده به زائرین امام رضا(ع) خواهد شد.

مهندس محمد جواد محمدی زاده مدیریت شهری در مجموعه بخش خصوصی را از دیگر ویژگی های برجسته احداث این مجتمع دانست و افزود: این هماهنگی مدیریتی بین حوزه دولتی و بخش خصوصی که در احداث این پارکینگ طبقاتی بکار گرفته شد، نمود یک مدیریت با ارزش و هماهنگ بین بخش خصوصی و دولتی است.