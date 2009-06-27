"مصریان باستان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصر نخستین، بزرگترین و عالیترین تمدن اولیه در جهان بود. مصر طی بیش از سه هزار سال تاریخ خود در هر زمینۀ قابل تصور مانند زبان، هنر، جنگ، ادبیات، اقتصاد و فرهنگ بر همۀ تمدنهای دیگر برتری داشت. در نظر کسانی که در آن دوران میزیستند مصر دنیایی بود قدرتمند، تغییرناپذیر و جاودان. مصریان باستان که در خیابانهای آفتابی شهرهای باشکوهشان قدم میزدند دربارۀ کهنترین دوران تاریخ سرزمین خود اطلاع کمی داشتند.
اگر از یک مصری عادی دربارۀ سرآغازهای تاریخ مصر سؤال میشد، ممکن بود داستان دو خدا را نقل کند که بر سر سلطه بر مصر نبرد کردند. یا ممکن بود دربارۀ شاهان مصر سخن بگوید و هدیهای را که درآن اوان به یکی از آن فرمانروایان داده بود توصیف کند. در صورت اصرار برخی مصریان احتمالاً چنین توضیح میدادند که در دوران پیش از شاهان، ارواح بر مصر سلطه داشتند. مصریان معتقد بودند که دنیای آنها همواره به صورت فرهنگی قدرتمند و توانا وجود داشته است.
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