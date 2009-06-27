هفت پروژه بیمارستانی و آموزشی در مازندران بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران بهره برداری از پروژه اسکن هسته ای بیمارستان فاطمه زهرا شهرستان ساری از محل مصوبات سفر نخست دولت به مازندران آغاز شد.

پروژه اسکن هسته ای مدرن دستگاه اسکن هسته ای در کشور بوده که روزانه 50 بیمار استان را خدمات دهی خواهد کرد.

همچنین بخش آنژیوگرافی، سالن کنفرانس و کتابخانه بیمارستان فاطمه زهرا ساری با صرف اعتبار 25 میلیارد ریال در استان به بهره برداری رسیده است.

با حضور وزیر اقتصاد و دارایی نیز مدارس راهنمایی حضرت مریم ناحیه دو ساری و 10 کلاسه ابتدایی رامسر به صورت همزمان افتتاح شده است.

برای ساخت این مدارس که از محل اعتبارات تخریب و بازسازی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران تامین شده 51 میلیارد ریال هزینه شده است.

افتتاح نمازخانه های مدرسه صادقیه ساری، سید نظام الدین و فاطمیه قائم شهر و شهید محمدی سوادکوه با صرف اعتبار 10 میلیارد ریال و همزمان با سفر وزیر اقتصاد به استان به بهره برداری رسید.