کمیته امداد غرب استان تهران اجرای طرح اوقات فراغت را آغاز کرد

قربانعلی مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: در این زمینه هشت کانون دائم با ظرفیت هزار و 600 نفر در مناطق یک و دو کرج، ماهدشت، شهریار، ملارد، گلستان، نظرآباد و هشتگرد فعالیت می کند.

وی ادامه داد: چهار کانون موقت تابستانی با ظرفیت هزار نفر نیز با استفاده از مدارس آموزش و پرورش و سایر دستگاه ها فعال شده است.

این مسئول بیان کرد: همچنین 460 نفر از دانش آموزان تحت حمایت به اردوهای سراسری در چندین استان اعزام می شوند، ضمن اینکه 500 نفر از دانش آموزان به پایگاه های تابستانی سایر دستگاه ها معرفی می شوند.

رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد غرب استان تهران عنوان کرد: برگزاری اردوهای یک روزه برای دانش آموزان عضو کانونهای دائم و موقت در طول سازمان از دیگر برنامه های این اداره در تابستان امسال خواهد بود.

مصطفایی خاطرنشان کرد: دو مجمتع فرهنگی و آموزشی امام علی (ع) و الزهرا (س) در طول تابستان در غرب استان تهران فعالیت می کند و طی آن پذیرایی از سه هزار دانش آموز دختر و پسر از اقصی نقاط کشور از سوی کمیته امداد غرب استان تهران صورت می گیرد.

وی یادآور شد: اعتبار هزینه شده برای برنامه های طرح اوقات فراغت کمیته امداد غرب استان تهران حدود چهار میلیارد ریال است.