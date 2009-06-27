افزایش 307 قلم داروی تحت پوشش تعهدات بیمه ای از سال 83 تا87

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن احمدی ضمن تشریح دستاوردها و برنامه های آتی این وزارتخانه از اجرای 15 برنامه جدید در آینده ای نزدیک برای بهبود شاخصهای اجتماعی و رفاه حال شهروندان خبر داد.

وی با اشاره به برنامه های آتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی اظهار کرد: افزایش شاخص رفاه اجتماعی هر سال به میزان 8 درصد، کاهش نرخ بروز آسیبهای اجتماعی هر سال به میزان 10 درصد، کاهش تعداد افراد زیر خط فقر شدید به میزان 80 درصد نسبت به وضع موجود، افزایش میزان دریافتی مستمری بگیران متناسب با نرخ تورم، افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی به 80 درصد جمعیت کشور، حفظ پایداری صندوق های بیمه ای و افزایش درآمد صندوق ها به نسبت مصارف آنها حداقل به میزان یک درصد در سال از دیگر برنامه هاست.

احمدی با اشاره به دیگر برنامه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: افزایش کمی و کیفی پوشش بیمه درمان به 100 درصد جمعیت کشور، کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی به 30 درصد ، افزایش رضایتمندی مردم از خدمات به میزان 20 درصد نسبت به اول برنامه پنجم توسعه، ارتقا بهره وری سرمایه های انسانی از برنامه های آتی این وزارتخانه است.

سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی بهبود ساختار و روشهای انجام کار، ارتقاء و بهبود سطح فناوری، ارتقاء کیفیت مدیریت و ارتقاء بهره وری به میزان 10 درصد برای هر سال را از دیگر برنامه های آتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی خواند.

احمدی در ادامه با اشاره به مهمترین دستاوردهای این وزارتخانه در سال گذشته تاکید کرد: تمامی این اقدامات برای نخستین بار در دولت نهم انجام شده است.

مشاور وزیر رفاه ادامه داد: ایجاد بانک اطلاعات ایرانیان به منظور ثبت اطلاعات بیمه ای (اجتماعی و درمانی) و حمایتی با محوریت کدملی برای همه ایرانیان به منظور جلوگیری از هم پوشانی ها ، برنامه ریزی در جهت پوشش صد درصد بیمه های درمانی و اجتماعی آحاد کشور و تخصیص صحیح و هدفمند اعتبارات و یارانه ها از مهمترین دستاوردهای این وزارتخانه در سال گذشته بوده است.

احمدی در ادامه با اشاره به دیگر دستاوردها بیان کرد: ایجاد بستر سخت افزاری و نرم افزاری مناسب در سراسر کشور جهت برخورداری صد درصد ایرانیان از بیمه خدمات درمانی، تدوین و ابلاغ تعهدات یکسان برای ییمه پایه درمانی کشور بعد از 13 سال تکلیف قانونی عمل نشده، توزیع سهام عدالت بین 6 میلیون نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، پرداخت مطالبات سالهای 1381 به قبل بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان بازنشستگی و تدوین لایحه بیمه اجتماعی 15 گروه جدید از دیگر دستاوردها بوده است.

وی در ادامه تصویب قانون جرایم و تقسیط اصل بدهی کارفرمایان جهت رونق کارگاهها و ممانعت از بیکار شدن کارگران، اخذ سهمیه تشرف به عمره مفرده بازنشستگان و اعزام آنان، تامین هزینه بیمه مکمل معلولین، تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدها و مهدهای کودک حاشیه شهرها، ایجاد اورژانس اجتماعی برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی را از دیگر دستاورهای وزارت رفاه و تامین اجتماعی خواند که برای اولین بار در دولت نهم انجام شده است.

سخنگوی وزارت رفاه احداث خانه های مهر جهت حفظ عزت و کرامت بازنشستگان کشوری و اجتماعی، افزایش سه برابری سرانه بیمه مکمل بازنشستگان، معافیت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه انشعابات آب، برق ، گاز و فاضلاب و پروانه ساختمانی را از دیگر دستاوردهای وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سال گذشته برشمرد.

احمدی در ادامه با اشاره به دیگر دستاوردهای این وزارتخانه، تمامی آنها را به چهار حوزه حمایتی ، بیمه های درمانی، بیمه های اجتماعی و بازنشستگی تقسیم کرد و گفت: در حوزه حمایتی طی سالهای 85، 86 و 87 کالا برگ مضاعف به 9 میلیون تن از محرومان با اعتباری بالغ بر 9 هزار میلیارد ریال تحویل شد و مستمری مددجویان دستگاههای حمایتی رشدی 240 تا 400 درصدی در سال 87 نسبت به سال 83 داشت.

مشاور وزیر رفاه با اشاره به دستاوردهای حوزه بیمه های درمانی، از افزایش 92 درصدی ضریب نفوذ بیمه های درمانی در کشور خبر داد و تاکید کرد: صد درصد روستاییان و افراد در شهرهای زیر 20 هزار نفر در سراسر کشور تحت پوشش بیمه های درمانی قرار گرفتند.

احمدی در ادامه با اعلام اینکه 7 میلیون و 800 هزار نفر از نیازمندان و معلولین از خدمات درمانی رایگان بهره مند شدند، تصریح کرد: همچنین 300 هزار نفر از معلولین تحت پوشش بیمه مکمل درمان قرار گرفتند. در عین حال تعداد 307 قلم به اقلام دارویی تحت پوشش تعهدات بیمه ای افزوده شد که در سال 83 تعداد 1500 قلم مورد تعهد بوده و در سال 87 این رقم به 1807 قلم افزایش یافته است.

سخنگوی وزارت رفاه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان را 300 میلیارد ریال عنوان و تاکید کرد: این مبلغ در سال 83 رقم 75 میلیارد ریال بوده است.

احمدی در ادامه به دستاوردهای حوزه بیمه های اجتماعی در سال گذشته اشاره و اظهار کرد: ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی در کشور از رشد 68 درصدی برخوردار بوده است.

وی بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را از دیگر دستاوردها برشمرد و در این باره گفت: سال گذشته 174 هزار خانوار تحت پوشش قرار گرفتند. همچنین سال گذشته یک میلیون و 208 هزار و 150 خانوار رانندگان حمل و نقل عمومی، خادمین مساجد و باربران تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گرفتند.

سخنگوی وزارت رفاه در ادامه با اشاره به دستاوردهای حوزه بازنشستگی، متوسط حقوق پرداختی ماهانه به بازنشستگان کشوری مبلغ 4550 هزار ریال و بازنشستگان تامین اجتماعی را 3600 هزار ریال خواند و تاکید کرد: این رقم در حوزه بازنشستگان کشوری در سال 86 مبلغ 2780 هزار ریال و در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 86 مبلغ 3024 هزار ریال بوده است که در سال جاری با اجرای قانون خدمات کشوری برای بازنشستگان تامین اجتماعی و همسان سازی حقوق این بازنشستگان با بازنشستگان کشوری، میانگین مستمری و کمکهای جانبی برای بازنشستگان تامین اجتماعی 4900 هزار ریال و برای بازنشستگان کشوری 4950 هزار ریال شده است.

احمدی تاکید کرد: همچنین قانون خدمات کشوری برای 800 هزار بازنشسته مشترک صندوق بازنشستگی در کمتر از یک ماه اجرا شد.