اکثر پروژه های مصوب سفر اول دولت در خراسان رضوی اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود میرکاظمی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به اتمام اکثر پروژه های سفر اول هیئت دولت به خراسان رضوی، ضمن تقدیر از مسئولان اجرایی استان بر لزوم پیگیری جدی تر مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به این استان تاکید کرد و گفت: دولتها برای خدمت رسانی به مردم ایجاد شده اند و باید به نحو شایسته به این وظیفه عمل کنند.

میرکاظمی ادامه داد: امروز با حضور پرافتخار 85 درصدی مردم آگاه، روشن و انقلابی ایران عزیز در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به جهانیان ثابت شد که مردم ایران کشورشان را دوست دارند و برای سربلندی، عزت و اقتدار آن تلاش می کنند و دولت نیز با تلاش و خدمت بیشتر از زحمات مردم تقدیر خواهد کرد.

وزیر بازرگانی به ظرفیت های خراسان رضوی در حوزه گردشگری، صنعت، کشاورزی، دامپروری، نیروی انسانی جوان و با نشاط و تحصیل کرده، وجود مراکز علمی و پژوهشی قوی و مردم متدین و علاقه مند به ایران اسلامی، گفت: باید از این ظرفیت ها و امکانات به صورت شایسته و بهینه بهره برداری شود.

وی تاکید کرد: در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه کشور، نباید امور اجرایی را متوقف کرد و دولت نهم می کوشد حتی یک روز از زمان خدمت را از دست ندهد.