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۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۳

کوهستان معابد بودایی چین در فهرست میراث جهانی جای گرفت

کوهستان معابد بودایی چین در فهرست میراث جهانی جای گرفت

کوهستان واتی به‌عنوان یکی از چهار کوهستان مقدس بودائیان چین سی و هشتمین مکانی در جمهوری خلق چین است که به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، تانگ مینگکانگ معاون سازمان میراث فرهنگی چین اظهار داشت: راه بسیار دشواری را برای ثبت این کوهستان در فهرست میراث جهانی یونسکو پشت سر گذاشتیم.

کوهستان واتی، از کوهستانهای مقدس بودایی است که پنج قله مسطح دارد. چشم‌انداز فرهنگی این کوهستان دربرگیرنده 53 صومعه و معبد فاگوانگ است. این معبد ساختمانی است که در سال 857 و در سلسله تانگ به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ساختمانهای چوبی چین ساخته شد.

این کوهستان همچنین دربرگیرنده معبد شانشینگ است؛ معبدی که دربرگیرنده 500 مجسمه به نشانه داستانهای بودایی است که با تصاویر سه بعدی از کوهستان و آب ترکیب شده است.

 این ساختمانها در کوهستان وانی نشان دهنده توسعه معماری بودایی و تأثیر آن بر ساختمانهای چین برای دوره‌ای طولانی تر از یک هزار سال است.

کوهستان واتی واقع در استان شانسی و بلندترین کوهستان در شمال چین است و معابد آن از قرن اول میلادی تا قرن بیستم ساخته شده است.

سی و سومین جلسه کمیته میراث جهانی یونسکو به ریاست ماری جیزس سان سگاندو سفیر و عضو دائم اسپانیا در یونسکو برگزار شد.

کد مطلب 903092

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