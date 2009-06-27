به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی تاسیس می‌شود.

براساس این مصوبه، مقررات مربوط به تاسیس و فعالیت کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی توسط معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و جهت تصویب، به هیئت ‌مدیره سازمان ارائه خواهد کرد.

پذیرش مشروط عضویت همزمان اشخاص حقوقی در هیئت‌مدیره ناشران بورسی و هیئت‌مدیره شرکتهای کارگزاری

براساس مصوبه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، عضویت همزمان اشخاص حقوقی در هیئت ‌مدیره ناشران بورسی و شرکتهای کارگزاری، به شرط معرفی نماینده حقیقی متفاوت برای هیئت ‌مدیره هریک از این شرکتها بلامانع است.

هیئت‌ مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات موضوع ماده 9 دستورالعمل ماده 18 آئین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار را تعیین کرد.

براین اساس، سیدعلی حسینی، معاون نظارت بر بورسها و ناشران، قاسم محسنی دمنه، معاون نظارت بر نهادهای مالی و حسین فهیمی، معاون حقوقی سازمان به عنوان اعضای این هیئت مشخص شدند.

مطابق ماده 18 آئین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، تخلفات مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بورسها و ارکان سایر تشکلهای خودانتظام در خصوص تکالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمتهای یادشده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می­رسد، در هیئت‌ مدیره سازمان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

شورای عالی بورس تاسیس چهارمین شرکت تامین سرمایه را تصویب کرد

براساس مصوبه شورای عالی بورس، شرکت تامین سرمایه بانک کشاورزی با سرمایه هزار میلیارد ریال تاسیس می‌شود. بانک کشاورزی متقاضی تاسیس شرکت تامین سرمایه بانک کشاورزی است. پیش از این، شورای عالی بورس مجوز تاسیس سه شرکت تامین سرمایه صادر کرده بود.