ابطال هیچ جایی در انتخابات ندارد / مقابله جدی دولت دهم با فساد بویژه مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور امروز همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که با حضور چند تن از مقامات کشور و سفرای کشورهای خارجی در هتل المپیک تهران برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، با اشاره به مشارکت 85 درصدی و 40 میلیونی مردم درانتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، اظهار داشت: این رقم مشارکت در اکثر کشورهای دنیا از جمله کشورهای غربی که حداکثر مشارکت مردم در انتخابات گذشته 60 درصد بوده است، بی ‌نظیر است.

وی افزود: این حجم از مشارکت مردم در انتخابات نشان ‌دهنده این است که پس از 30 سال مردم همچنان با قدرت، پشت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و از آن حمایت می‌ کنند و در انتخابات نشان دادند که این نظام را دوست دارند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین مشارکت بالای مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را بازآفرینی حماسه 22 بهمن 57 و نمایش عظیم مردم سالاری دینی توصیف کرد و گفت: این حماسه در حقیقت به نوعی به دموکراسی غرب طعنه زد و ذات مدعیان دموکراسی غربی را نقش بر آب کرد.

داوودی با بیان اینکه اکنون کشورهای غربی نگران این هستند که جمهوری اسلامی ایران ابزار تبلیغاتی آنها را از دستشان می‌ گیرد، تصریح کرد: بر عهده گرفتن فرماندهی اغتشاشات و ایجاد یک ایستگاه تلویزیونی برای این موضوع از دسیسه‌هایی است که کشورهای غربی در انتخابات اخیر ما دنبال کردند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دموکراسی که غربی‌ها مطرح کردند، در حقیقت یک نوع دموکراسی پر از تقلب و با مشارکت پائین بوده است، خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که در بحران‌های اخیر جهانی کمترین اثر و آسیب را دیده و علیرغم وجود همه این بحران و تهدید، مشارکت 85 درصدی مردم را نیز به صحنه آورده است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین به بخشی از سخنان رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: وی معتقد است ایران هم اکنون نقش اساسی در معادلات بین‌المللی ایفا می‌ کند و ایجاد بی ‌ثباتی در ایران برای کشورهای غربی نیز بی ‌ثباتی و مشکل ایجاد خواهد کرد.

داوودی با تاکید بر اینکه همه کشورهای غربی که قصد بحران ‌سازی برای ایران دارند، باید به این اذعان رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا توجه داشته باشند که ریشه‌ های بحران در کشورهای غربی را متوجه تهی شدن از ارزشها و اخلاق و رسیدن به مسیر بن‌ بست در این زمینه دانست.

وی با بیان اینکه کشورهای غربی هم ‌اکنون در موقعیت باخت ـ باخت قرار دارند، افزود: آنها تصور کرده اند که می ‌توانند در ایران نیزمثل کشورهای آسیای میانه که 70 سال زیرسلطه شوری سابق قرار داشتند،انقلاب مخملی راه بیاندازند، اما این خیالشان بیهوده بود و بیهودگی آن ثابت شد.

معاون اول رئیس جمهوربا بیان اینکه درحوزه داخلی نیز شورای نگهبان اعلام کرده که درانتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری هیچ تقلبی صورت نگرفته و این در حالی است که افرادی برای مستند سازی فرصت گرفته بودند، گفت: کشور ما، کشور قانون است و اگر اعتراضی هست باید منطبق بر قانون باشد، چرا که اگر هر کس بخواهد قانون خود را دنبال کند، بیش از 70 میلیون قانون متناقض در این کشور به وجود خواهد آمد که سرنوشت اداره جامعه‌ ای این چنین نیز کاملا مشخص است.

وی اضافه کرد: با رای 24 میلیونی دکتر احمدی‌ نژاد نیز قطعا همان سیاستها با جدیت بیشتر ادامه خواهد یافت و جایگاه و اقتدار ایران در صحنه‌ های بین‌ المللی بیش از پیش ارتقاء پیدا خواهد کرد.

داودی همچنین گفت: از جمله سیاست ‌هایی که توسط دکتر احمدی نژاد در دولت نهم دنبال شد و در دولت دهم نیز با جدیت بیشتر مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، مقابله با فساد به ویژه در حوزه مواد مخدر است، چرا که ما با داشتن یکهزار کیلومتر مرز با افغانستان درمعرض تهدیدهای ناشی از مواد مخدر قرار داریم، اما قطعا ایران با صلابت درتمام عرصه‌ها در این حوزه‌ ایستادگی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مواد مخدر نه تنها جسم و روان افراد، بلکه استقلال، تمامیت ارضی و کارآمدی نظام سیاسی و ملی کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد، تصریح کرد: سلطه ‌گران در این زمینه حتی به مردم خودشان هم رحم نمی ‌کنند و امروز گزارش‌ها اعلام می ‌کنند که یک چهارم تلفات آمریکا ناشی از اعتیاد است.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کشورهای غربی 100 سال پیش داعیه‌ مبارزه با مواد مخدر داشتند، اما اکنون می ‌بینیم که تولید مواد مخدر درافغانستان با حضور نیروهای آنها 20 برابر شده و این موضوع نیز تنها از قرار داشتن سود آوری تجارت مواد مخدر در رتبه سوم جهان پس از نفت و تسلیحات نظامی ناشی می‌ شود.

داوودی با افزودن اینکه 5 تا 10 درصد تولید ناخالص ملی دنیا را گردش مالی ناشی از مواد مخدر تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: تولید ناخالص ملی درافغانستان 10 تا 20 میلیارد دلار و درایران 300 تا 400 میلیارد دلار است و تنها این دو نمونه نشان می‌دهد که کشورهای منطقه نمی‌ توانند گردش مالی سه تا چهار هزار میلیارد دلاری از تجارت مواد مخدر داشته باشند و لذا دست داشتن در این موضوع و تقویت آن کار کشورهای منطقه نیست، بلکه این حوزه توسط خوناشامان بین‌المللی هدایت می‌شود؛ آنچنان که می‌ بینیم امروز با احتساب 250 میلیون معتاد در سراسر جهان، عملا یک میلیارد خانوار جهان درگیر مواد مخدر هستند.

وی افزود: کشت خشخاش در افغاستان نیز از 91 هزار هکتار در سال 2004 میلادی به 93 هزار هکتار در سال 2007 میلادی رسیده است که از جمله علل این موضوع می‌توان به جنگ و ناامنی در افغانستان و هزینه کرد 300 میلیارد دلاری در این کشور برای تولید مواد مخدر اشاره کرد.

معاون اول رئیس جمهور درادامه با بیان اینکه عرضه مواد مخدرمرتبا درحال افزایش است،تصریح کرد: طبق برخی از گزارشها نیمی از ترانزیت این مواد از ایران صورت می‌ گیرد که برای این موضوع باید فکر اساسی و سرمایه ‌گذاری‌ شود.

داوودی در خاتمه از همه ارگانهای درگیر مبارزه با مواد مخدر از جمله نیروی انتظامی ، سپاه ، بسیج و ارتش تشکر کرد و از فرهیختگان و دانشمند‌ان دنیا خواست که در زمینه‌ مبارزه با مواد مخدر دست به کار شوند و حرکت جمعی آغاز کنند.