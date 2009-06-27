مبارزه با پدیده شوم اعتیاد باید در خانواده ها نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان ظهر شنبه در دومین همایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با موضوع اعتیاد در رشت، افزود: امنیت به عنوان اساسی ترین نیاز افراد باید در جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد و هیچ سرمایه ای گرانسنگ تر از امنیت در جامعه نیست.

وی عنوان کرد: امروز اعتیاد یکی از معضلات و مشکلات جوامع بشری است که تمامی افکار و فعالیتهای افراد در جهت مبارزه با این معضل خانمانسوز معطوف شده ولی علیرغم همه تلاشها و مبارزه با این مشکل همچنان دنیا با مشکل اعتیاد مواجه است.

قهرمانی تأکید کرد: علاوه بر مسئولان فرهنگی و تمامی دلسوزان، خانواده ها نقشی مهم و اساسی در هدایت صحیح جوانان بر عهده دارند و مهمترین اقدام در این مسیر آشنا سازی جوان با ارزشهای وجودی خود است و با اعتماد به آنان باید نقشهای مهم و برجسته را به آنها واگذار و از ایجاد مانع در مسیر پیشرفت آنان خودداری کرد.

وی بیان داشت: در زمینه مبارزه با اعتیاد به هر میزان تلاش شود باز هم جای فعالیت وجود دارد و خواسته ما زمانی تحقق می یابد که در جامعه یک فرد معتاد وجود نداشته باشد.

استاندار گیلان تصریح کرد: فقر، بی سوادی، عدم آگاهی از خطرات اعتیاد از جمله مواردی است که منجر به اعتیاد می شود و ایجاد راهکارهای مناسب و توجه به این امورات می تواند در جهت مبارزه با مواد مخدر راهگشا باشد.

قهرمانی در بخش دیگری از سخنانش با محترم برشمردن کسانیکه خود را از دام اعتیاد رها نموده اند، یاد آورشد: این افراد کسانی هستند که با اراده محکم و استوار خود مسیر زندگی خود را پیدا کردند و این افراد در جهت اصلاح سایر کسانی که هنوز راه درست را نیافته اند بسیار موثر هستند.