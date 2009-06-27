وظیفه کانون های مساجد شناخت نیاز جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین عبداللهی ظهر شنبه در چهارمین گردهمایی مدیران و رابطان کانون های فرهنگی شهرستانهای مشهد، درگز، سرخس، چناران و قوچان که در مشهد در حال برگزاری است افزود: کانون های فرهنگی و هنری مساجد اولین تشکل غیر دولتی است که وظیفه اش مقابله با تهاجم فرهنگی و فراهم کردن زمینه جذب جوانان و برنامه ریزی برای آنها است.

وی در ادامه به وجود تشکلهای مختلف در سطح کشور اشاره کرد و افزود: غیرانتفاعی بودن، عام المنفعه و غیر سیاسی بودن سه شاخصه یک تشکل است که هدف اصلی این تشکل شناخت نیازهای واقعی مردم و ارائه این نیاز ها به مدیران حکومت است.

مسئول دبیرخانه کانون های خراسان رضوی کم هزینه بودن تشکل ها، نداشتن بروکراسی اداری، وجود احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری در تشکلها و وجود نداشتن منفعت طلبی شخصی را از جمله ویژگی های تشکلهای غیر دولتی دانست و افزود: تشکلهای غیر دولتی در مردم به دنبال نیازهای فرهنگی، هنری و اجتماعی هستند.

عبدالهی کانونهای مساجد را یک تشکل عنوان کرد و افزود: حضور در مسجد، وجود نظارت امام جماعت، انجام فعالیتهای فرهنگی، نخبه پروری، پرورش استعدادها از جمله ویژگیهایی است که کانونهای مساجد را از دیگر تشکلها متمایز می کند.

وی در ادامه به وظایف کانونهای مساجد اشاره و خاطرنشان کرد: شناخت نیاز جوانان و برنامه ریزی برای آنها، ترویج فرهنگ مطالعه، ترویج فرهنگ قرآن، ایجاد هسته های پژوهشی از جمله وظایف و برنامه های کانونهای مساجد است.

عبداللهی به وجود ابزار جدید و پیشرفته در زمینه اطلاع رسانی در دنیا اشاره کرد و گفت: کانونهای فرهنگی و هنری باید از ابزار متداول امروز برای کار فرهنگی استفاده شود و همچنین باید ابزار تبلیغاتی در کانونها به روز باشد و داشتن یک نشریه، سایت و یک وبلاگ برای کانون های فرهنگی و هنری ضروری است.

وی با بیان اینکه فعالیت کانونهای مساجد به عنوان یک تشکل تاثیرگذار در جوانان در سطح کشور باید در همه زمینه ها فعال باشد نیز تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر کانون های ما از یک دریچه وارد شدند و فقط یک مسیر را ادامه می دهند، در صورتی که فعالیت و برنامه های کانون های مساجد در همه زمینه ها و متنوع باشد.

وی تابستان را بهترین فرصت برای ارائه تولیدات فرهنگی کانون های مساحد در راستای تامین مفید اوقات فراغت نوجوانان و جوانان دانست و افزود: علاوه بر بخش هایی که مربوط به برنامه های اوقات فراغت کانون ها است، در استان نیز به صورت متمرکز و با همکاری کانون های تخصصی سرود و تواشیح، قرآن، نشریات تجربی جشنواره هایی در تابستان برنامه ریزی و برگزار می شود.

عبداللهی با تاکید بر متنوع و تفریحی بودن برنامه های اوقات فراغت کانون ها ادامه داد: برنامه ها باید جنبه تفریحی و به صورت گروهی و در قالب های جاذبه دار برنامه ریزی و برگزار شود.

وی به برگزاری چندین جشنواره در تابستان سال جاری اشاره کرد و گفت: اجرای جشنواره قرآنی به نام "مدهامتان" و جشنواره سرود و تواشیح به نام "آواها و نغمه ها" و همچنین برگزاری جشنواره نشریات تجربی از جمله جشنواره هایی است که در تابستان سال جاری توسط کانون های تخصصی برگزار خواهد شد.

عبداللهی تاکید کرد: کانون های مساجد نمی توانند نسبت به برنامه های ملی و مذهبی، دهه کرامت، هفته مسجد و ... بی تفاوت باشند و باید با تمام امکانات و توان مراسماتی را برگزار کنند.