40 درصد جمعیت استان یزد در بخش صنعت و معدن مشغول به کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامرضا پورفلاح پیش از ظهر شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار واحد صنعتی و 200 معدن در استان یزد فعالیت دارند که 76 هزار نفر در واحدهای صنعتی و 11 هزار نفر در بخش معدن اشتغال دارند.

پورفلاح همچنین عنوان کرد: در استان یزد به طور متوسط ماهانه 100 جواز تاسیس صادر می‌ شود و در صورتیکه تسهیلات بانکی روان باشد این تعداد مجوز از مرز 300 مورد نیز خواهد گذشت اما متاسفانه هم ‌اکنون مشکلات بانکی مانع این امر شده است.

وی خاطرنشان کرد: سالانه پروانه بهره ‌برداری از 30 معدن نیز در نقاط مختلف استان یزد صادر می ‌شود.

پورفلاح متوسط اشتغال در یک واحد صنعتی را 30 نفر و متوسط سرمایه ‌گذاری در این واحدها را بین دو تا 2.5 میلیارد تومان اعلام کرد.

ایجاد اشتغال بر هر نفر در واحدهای صنعتی نیازمند 70 تا 100 میلیون تومان سرمایه است

وی همچنین یادآور شد: به طور متوسط برای ایجاد یک اشتغال در واحدهای صنعتی استان یزد بین 70 تا 100 میلیون تومان در سال جاری مورد نیاز است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه از روان نبودن پرداخت وام به خصوص سرمایه در گردش شرکتهای صنعتی بیان داشت: مشکلات یاد شده، این واحدها را دچار مشکلات جدی کرده است.

وی یادآور شد: مشکلات مالی حتی در بسیاری موارد سبب شده تا واحدهای صنعتی شیفتهای کاری خود را کاهش دهند که به طور قطع در کاهش هر شیفت تعداد زیادی از کارگران بیکار می‌ شوند.

پورفلاح تاکید کرد: برای رونق تولید این واحدها و برپایی نوبتهای کاری کم شده به منابع بانکی نیاز شدید وجود دارد.

پورفلاح اظهار امیدواری کرد: همانگونه که دولت در سال 84، 85 و اوایل 86 از طریق بنگاههای زودبازده مشکلات را حل کرد، امسال و سالهای آینده نیز برای این منظور اقدامات اساسی انجام دهد.

از احداث کارخانه مولیبدن در خاتم جلوگیری می شود

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر روند صدور جواز برای کارخانه مولیبدن به رغم وجود مشکلات بسیار زیست محیطی و ایجاد اشتغال پایین اظهار داشت: هنگامی که سازمان صنایع و معادن جواز تاسیس صادر می کند، رونوشت آن برای حفاظت محیط زیست نیز ارسال می شود و صاحب جواز بر اساس قانون مکلف است به سازمان محیط زیست مراجعه کرده و در خصوص استقرار کارخانه خود در محل مورد نظر، حکم قانونی بگیرد و اگر خلاف آن عمل شده باشد، خلاف قانون است.

پورفلاح عنوان کرد: ما خود را مکلف می‌ دانیم که با توجه به وضعیت هر منطقه با تعداد و اولویت مناطق محروم از احداث واحدهای صنعتی دفاع کنیم اما با توجه به اینکه فرماندار خاتم به عنوان نماینده دولت و تشکلهای زیست محیطی و مردم از این روند گلایه مند هستند،‌ در صورتیکه فرماندار یا مردم آن منطقه کتبا به سازمان صنایع و معادن اعلام کنند، از احداث این واحد جلوگیری خواهد شد.