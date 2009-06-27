دومین مجلد از شرح دیوان ناصر خسرو آماده چاپ شد

مهدی محقق مولف این کتاب پژوهشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام دومین جلد این کتاب گفت: جلد دوم از کتاب "شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو" در حال حاضر آماده چاپ شده و امیدوارم در آینده نزدیک منتشر شود.

وی با اشاره به ابیاتی از ناصرخسرو که در جلد دوم این کتاب شرح داده شده‌اند افزود: در این کتاب هم به مانند جلد نخست 50 قصیده از ناصرخسرو از نظر لفظ و محتوا شرح داده شده است.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اضافه کرد: در این اثر همچنین ضرب المثلها و آیاتی از قرآن که در این ابیات آمده است داستانهای پیامبران، اماکن جغرافیایی و مواردی دیگر از این دست مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

طرح پژوهشی "شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو" که مجلد اول آن سال گذشته توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد قرار است دست کم در پنج مجلد دیگر ادامه یابد.

حکیم ناصر خسرو از شاعران بزرگ و فیلسوفان مهم ایرانی و به همراه حافظ و رودکی جزو سه شاعری است که کل قرآن را از برداشته ‌اند. وی در آثار خود از آیات قرآن برای اثبات عقایدش بسیار استفاده کرده ‌است.