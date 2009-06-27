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۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۶

محقق به مهر خبر داد:

دومین مجلد از شرح دیوان ناصر خسرو آماده چاپ شد

دومین مجلد از شرح دیوان ناصر خسرو آماده چاپ شد

جلد دوم از کتاب "شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو" شامل شرح 50 قصیده از این شاعر و فیلسوف ایرانی توسط مهدی محقق به اتمام رسید.

مهدی محقق مولف این کتاب پژوهشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام دومین جلد این کتاب گفت: جلد دوم از کتاب "شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو" در حال حاضر آماده چاپ شده و امیدوارم در آینده نزدیک منتشر شود.

وی با اشاره به ابیاتی از ناصرخسرو که در جلد دوم این کتاب شرح داده شده‌اند افزود: در این کتاب هم به مانند جلد نخست 50 قصیده از ناصرخسرو از نظر لفظ و محتوا شرح داده شده است.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اضافه کرد: در این اثر همچنین ضرب المثلها و آیاتی از قرآن که در این ابیات آمده است داستانهای پیامبران، اماکن جغرافیایی و مواردی دیگر از این دست مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

طرح پژوهشی "شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو" که مجلد اول آن سال گذشته توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد قرار است دست کم در پنج مجلد دیگر ادامه یابد.

حکیم ناصر خسرو از شاعران بزرگ و فیلسوفان مهم ایرانی و به همراه حافظ و رودکی جزو سه شاعری است که کل قرآن را از برداشته ‌اند. وی در آثار خود از آیات قرآن برای اثبات عقایدش بسیار استفاده کرده ‌است.

کد مطلب 903141

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