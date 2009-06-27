زمان آغاز به کار هیئت وِیژه اعلام می شود/ نمایندگان نامزدهامعرفی نشدند

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت : پس از برگزاری جلسات با اعضای شورای محترم نگهبان واعضای هیئت ویژه تشکیل شده برای بازشماری صندوقهای رای، نحوه فعالیت و کاراین هیئت مشخص شده و اعلام خواهد شد.

وی افزود: زمان آغاز فعالیت هیئت ویژه بازشماری 10درصد از صندوق های رای پس از تعیین کردن نحوه فعالیت این هیئت خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که آیا میرحسین موسوی و مهدی کروبی نمایندگان خود را که قرار است تا عصر امروز به منظور نظارت بر امر شمارش 10 درصد از صندوق های رای حضور داشته باشند، معرفی کرده اند یا خیر؟ تصریح کرد: آنچه بنده از آن مطلعم و از رسانه ها نقل شده، این است که تاکنون این دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم، نمایندگان خود را که قرار است به همراه هیئت ویژه بازشماری صندوق ها بر روند کار بازشماری صندوق ها نظارت کنند، معرفی نکرده اند.

وی ادامه داد: بر اساس همین اخبار بنده هم شنیده ام که آقای رضایی نماینده خود را برای نظارت بر امر بازشماری 10 درصد از صندوق ها به همراه هیئت ویژه معرفی کرده ؛ اما حضور او را مشروط به حضور نمایندگان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دانسته است.

گفتنی است روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از تصمیم این شورا برای تشکیل هیئت ویژه 6 نفره برای نظارت بر بازشماری 10درصد از صندوق ها متشکل از آقایان علی اکبر ولایتی، قربانعلی دری نجف آبادی، محمد حسین رحیمیان، محمد حسن ابوترابی فرد ، غلامعلی حداد عادل و گودرز افتخار جهرمی خبر داد.