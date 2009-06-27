به گزارش خبرگزاری مهر، "مسابقه"، "تجربی"، "آیینی وسنتی"، "نمایشنامه‌خوانی"، "مسابقه نمایشنامه نویسی مشاهیر زن ایران و اسلام" و "پژوهشی" از بخش‌های این جشنواره اند. بخش مسابقه هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان شامل دو بخش صحنه‌ای و خیابانی است که توجه به شخصیت زنان را در قالب هنر نمایش در نظر گرفته است.

همچنین بخش تجربی این جشنواره شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی تئاتر دختران و مادران است که با هدف اشاعه فرهنگ هنر نمایش در سطح شهر و خانواده برگزار خواهد شد. بخش آیینی و سنتی نیز با هدف معرفی گونه‌های نمایش سنتی ایران اعم از بازی‌های زنانه، مولودی خوانی، شبیه خوانی برگزار می‌شود که این بخش از جشنواره مختص بانوان است و تمامی عوامل اجرایی و تماشاگران از جامعه زنان شهر تهران خواهند بود.

همچنین بخش نمایشنامه خوانی این جشنواره نیز که با هدف تولید متون نمایشی با موضوع زنان و زندگی شهری برگزار می‌شود متون تولید شده در این بخش به صورت نمایشنامه خوانی اجرا می‌شود. بخش مسابقه نمایشنامه نویسی مشاهیر زن ایران نیز با هدف تولید آثار فاخر جهت معرفی زنان تاریخ ساز صدر اسلامی و ایران کهن برگزار می‌شود.

بخش پژوهشی این جشنواره با هدف حمایت از پژوهشگران حوزه نمایش و همچنین دستیابی به پژوهش‌های مناسب در موضوع زنان برای تولید آثار نمایشی برگزار خواهد شد.

هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان به همت مدیریت هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) ‎ 28آبان در فرهنگسراها، بوستان‌ها و سالن‌های نمایشی شهر تهران برگزار می‌شود.