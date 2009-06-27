500 پروژه صنعتی و معدنی در کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر محرابیان ظهر شنبه که به منظور بررسی مصوبات سفرهای هیئت دولت در استان مرکزی به این استان سفر کرده است، در شورای اداری این استان افزود: با بهره برداری از این تعداد پروژه زمینه اشتغال 19 هزار نفر در کشور فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه اعداد و ارقام نشان دهنده رشد کشور در حوزه صنعت به ویژه معدن است، خاطرنشان کرد: با وجود رکود جهانی و وضعیت بحران اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و ارزش افزوده نشانگر وضعیت مطلوب صنعتگران در ایران است.

محرابیان، ادامه و اجرای طرحهای صنعتی دولت را از برنامه های مهم آینده خواند.

وزیر صنایع و معادن همچنین با اشاره به حضور 40 میلیونی در انتخابات گفت: دشمنان نظام از اصل حضور مردم عصبانی هستند و این عصانیت و خواستهای خود را به هر طریق می خواهند، القا کنند.

محرابیان با اشاره به اینکه مدیران دستگاه ها باید با قدرت تمام و با عمل به وظایف خود، رئیس جمهور را حمایت عملی کنند، ادامه داد: تلاش مجریان انتخاباتی استان، برگزاری انتخابات حداکثری و سالم بوده است و از مجرای قانون، پاسخگویی به شبهات احتمالی در استان انجام می شود.

استاندار استان مرکزی همچنین در این جلسه گفت: 175 مصوبه و 194 طرح حاصل دوره دوم سفر دولت به استان مرکزی بود که 25 طرح آن صد درصد اجرایی شد.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: 90 طرح از مصوبات دوره دوم سفر 55 درصد و 47 طرح به میزان 25 درصد پیشرفت اجرایی داشته است.

وی با بیان اینکه 13 طرح دیگر از مصوبات سفر به دلیل نواقص قانونی و اجرایی تاکنون هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته است، خاطرنشان کرد: پیش بینی نشدن اعتبار لازم برای اجرای این مصوبات در قالب بودجه سال 87 وزارتخانه ها و دستگاه های ملی، وجود بند 58 قانون بودجه سال 88، مبنی بر محدودیت بودجه در قالب طرحهای استانی، وجود ابهامات قانونی در برخی مصوبات و تناسب نداشتن زمان اجرایی طرحها را از مهمترین موانع و مشکلات پیش روی مصوبات است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای مصوبات به طور جدی ادامه دارد، عنوان کرد: 88 درصد از مصوبات سفر استانی دولت به استان مرکزی زیربنایی بوده که بیانگر توجه دولت به توسعه همه جانبه و اصولی است.

استاندار مرکزی، طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک، اجرای عملیات آبگیری سد خاکی کمال صالح، اجرای خط آبرسانی و تصفیه خانه اراک، احداث 200 واحد دفتر فناوری اطلاعات روستایی، بهره برداری از بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک، بهره برداری از مراحل دوم و سوم طرح 110 هزار تنی آلومینیم اراک و بهسازی محور اراک - فرمهین و اراک - راهجرد را از جمله مصوبات اجرا شده سفر استانی دولت به استان مرکزی عنوان کرد.