پیمایش فرهنگی آموزشی آب و فاضلاب غرب استان تهران آغاز شد

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: پیمایش یادشده به همراه پیمایش تاسیسات آب ادارات و مراکز عمومی توسط آبفای غرب استان تهران در بیش از 100 مرکز اداری و عمومی فردیس آغاز شده است.

وی ادامه داد: به مناسبت سال الگوی مصرف و نیز با توجه به کمبود بارشهای جوی و ضعف منابع تامین آب در غرب استان تهران به خصوص در مناطق فردیس و گرمدره، اجرای برنامه های فرهنگی آموزشی و تبلیغاتی آبفا در سطح مناطق ذکر شده و در میان ادارات، سازمانها و مراکز عمومی آموزشی، مذهبی و ... مد نظر قرار گرفت تا به این وسیله موجب ارتقای فرهنگ مصرف آب شود.

این مسئول بیان کرد: در این زمینه به دنبال آغاز طرح یادشده انتظار می رود آب شرب مصرف شده توسط ادارات و مراکز که حجم وسیعی از آب توزیع شده شهری را شامل می شود، با دقت و نظارت بیشتری مصرف شود.

مدیرعامل شرکت آبفای غرب استان تهران عنوان کرد: در قسمت پیمایش فرهنگی آموزشی، نیروهای مروج آبفا با متصدیان بخش خدمات و تاسیسات هر اداره گفتگوی چهره به چهره دارند و علاوه بر ارائه توصیه های صرفه جویی و نحوه استفاده از آب شرب در بخش آشامیدنی و فضای سبز، تذکرات لازم در جهت رفع نقایص از جمله چکه کردن شیرهای خراب، نشت کولرها، زمان مناسب آبیاری فضای سبز و ... ارائه می دهند.

نوری افزود: همچنین در تابلوهای عمومی و اعلانات ادارات، پوسترهای روشهای مصرف درست آب نصب و در محل کلیه آبخوریها، سرویسهای بهداشتی و ... برچسبهای تبلیغاتی آموزشی و هشداردهنده که در سه نوع مختلف بوده و ماندگاری طولانی دارند، چسبانده می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در نظر داریم پس از گذشت مدت زمانی، مرحله دوم پیمایش برای بررسی کمبود وضعیت تاسیسات آبی و رفع نقایص مشاهده شده صورت گیرد.