آرامستان جدید شیراز تا 250 سال آینده قابلیت پذیرش میت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسن گل مینا بعداز ظهر شنبه در نشست مشترک مدیران عامل سازمانهای زیرمجموعه حوزه معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری، اظهار داشت: آرامستان جدید شیراز از اواخر سال جاری آماده پذیرش دفن میت خواهد بود که هم اکنون بیش از 70 درصد امور مربوط به ساخت و آماده سازی آن از جمله محوطه سازی، حفر بیش از 30 هزار قطعه قبر در قالب 15 هزار واحد دو طبقه، سالن انتظار، غسالخانه ها و ... انجام شده است.

وی افزود: با تکمیل عملیات عمرانی آرامستان جدید شیراز و بهره برداری از آن، فعالیت آرامستانهای سطح شهر که تعداد آنها بالغ بر 35 مورد بوده، متوقف شده و محل آنها تبیدل به مراکز مذهبی - فرهنگی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان آرامستانهای شیراز همچنین از تامین دیگر امکانات لازم در این محل خبر داد و با اعلام این مطلب که خطوط تلفن آرامستان ظرف یک تا دو ماه آینده با همکاری شرکت مخابرات از طریق فیبر نوری تامین می شود، اظهار داشت: ایجاد راه های ورودی و شبکه های اصلی و فرعی، احداث واحدهای تجاری و پارک مخصوص کودکان و دیگر عملیات لازم نیز در این پروژه در حال اجراست.

گل مینا اضافه کرد: پیش بینی مجموعه شهرداری برای فضاسازی این آرامستان، احداث پارک بزرگی بوده که علاوه بر استفاده تفریحی در آن میت نیز دفن می شود و تمام امکانات تفریحی مورد نیاز در آن موجود خواهد بود که امیدواریم با کاشت 50 هزار اصله نهال، ایجاد فضای سبز مناسب، احداث پارک بزرگ کودک، پارکینگ با گنجایش دو هزار خودرو و دیگر امکانات لازم بتوان این فضا را آماده بهره برداری کرد.