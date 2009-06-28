تاکید شهردار قم بر رفع مشکلات معلولان

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن عابدینی‌پور عصر روز شنبه در دیدار مدیر عامل و جمعی از کارکنان سازمان جامعه معلولان نیکو تلاش گفت: متاسفانه کشور ما در خدمات رسانی به معلولان نسبت به دیگرکشورها بسیار عقب می‌باشد و مسئولان کشور باید حداقل حقوق قانونی این قشر از جامعه را فراهم نمایند.



وی افزود: شهر قم با توجه به مشکلات فراوان در زمینه عمران و آبادانی، از کل کشور عقب است، هرچند اقدامات خوبی آغاز گردیده لیکن کافی نیست و باید توجه ویژه‌ای به شهر کریمه اهل بیت(س) گردد.



شهردار قم افزود: شهرداری قم آمادگی دارد تا در اجرای پروژه‌های شهری بالاخص پروژه‌های عمرانی در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) مشکلات مربوط به معلولان را مد نظر قرار دهد و در حد توان خود مشکلات آنها را مرتفع نماید.



عابدینی پور با اشاره به اینکه به زودی تمهیدات لازم جهت استفاده معلولان از بوستانهای شهری فراهم خواهد شد تصریح کرد: در حال حاضر چندین بوستان شهری در سطح مناطق در حال احداث می‌باشد که دستورات لازم جهت مناسب سازی و استفاده معلولان از فضاهای عمومی‌بوستانها صادر گردیده و به زودی یکی از بوستانهای شهری نیز بنام معلولان نامگذاری خواهد شد.



در ادامه این دیدار مدیر عامل سازمان جامعه معلولان نیکو تلاش استان قم با اشاره به مشکلات عدیده معلولان در استان گفت: معلولان و جانبازان حجت خدا بر روی زمین هستند و باید توجه خاصی به این قشر از جامعه شود.



سیدمجید باقری افزود: با توجه به زائر پذیر بودن شهر قم، مسئولان امور شهری باید توجه خاصی به مشکلات معلولان داشته باشند.



وی ادامه داد: مناسب سازی پیاده رو و ورودی پارکها، نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی جهت توقف خودروهای معلولان و جانبازان در سطح شهر و مساعدت در برگزاری جشنهای دیدار با دوست از خواسته‌های اولیه جامعه معلولان استان می‌باشد.



باقری تصریح کرد: استان قم دارای چهار هزار معلول بوده که 3/1 این معلولان در منطقه 2 شهرداری ساکن هستند.