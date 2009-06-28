عزیزالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: در راستای اجرای منشور اخلاقی سازمان لیگ برتر، از مبادی ذیربط در مورد وضعیت مربیان و بازیکنان استعلام کردیم و تا زمانیکه پاسخ این استعلامات را دریافت نکنیم، در مورد آنها اظهار نظر نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مربیان و بازیکنان از عملکرد شخصی خود اطلاع دارند، در صورتیکه با یک باشگاه قراردادی منعقد کنند و پس از مدتی در استعلامات سازمان لیگ موارد تخلف آنها اثبات شود، در همان زمان قراردادشان با باشگاه مطبوع لغو شده و ضمن بازگرداندن مبالغ دریافتی، کمیته انضباطی هم خسارت وارده به باشگاه را مشخص کرده که باید این مبلغ هم توسط بازیکن پرداخت شود.

رئیس سازمان لیگ برتر همچنین تاکید کرد: تا این لحظه 2 مربی تعلیقی هستند که با ارائه تعهد به سازمان لیگ فعالیت آنها مجاز اعلام شده اما هر زمان مشکلات گذشته را تکرار کنند، با محروم روبرو خواهند شد. همچنین یک مربی هم به مدت یکسال محروم شده است که این موضوع به وی اعلام شده اما نامش اعلام نخواهد شد.

محمدی در پایان تاکید کرد: تمام باشگاه‌ها می توانند همانند یکی دو باشگاه، پیش از عقد قرارداد با مربیان و بازیکنان مدنظر خود، از ما استعلام بگیرند و ما هم پاسخ آنها را خواهیم داد.