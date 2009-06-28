دکتر سید یحیی یثربی که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد در پاسخ به این سؤال که فلسفه هم‌اکنون چه نقشی در افزایش تفکر انتقادی جامعه بشری بر عهده دارد؟ گفت: فلسفه در دنیای پیشرفته همان نقش همیشگی خود را برعهده دارد. نگرش فراگیر و عمیق در سراسر جهان داشته و با این نگرش عمیق جامعه را راهنمایی می‌کند.

این استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: ما اهمیت فلسفه در جهان امروز را از آنجا درک می‌کنیم که کشورهای پیشرفته آموزش تفکر فلسفی را از دوره‌های دبستانی آغاز کرده‌اند. برای نمونه نقش پوپر در روشن کردن مردم دنیا و برانداختن کمونیسم بر کسی مخفی نیست. این نقش فیلسوف است که می‌تواند راهنما و راهگشا باشد.

وی افزود: البته فیلسوف به معنی درست کلمه و نه به معنی غیرعقلانی آن که چنین فلسفه‌ای تنها به کار ادیان خرافی و تحریف‌شده می‌آید که بتوانند غیرعقلانی بودن آنها را توجیه کند. چنین فلسفه‌ای نمی‌تواند در انسانها حرکت ایجاد کند و رهنمود بدهد.

این محقق و پژوهشگر اظهار داشت: خوشبختانه دین اسلام یک دین عقلانی است. ما باید به دنبال اندیشه روشن و فلسفه به معنی درست آن باشیم یعنی از طرفی تفکر بنیادی و فراگیر و متکی بر عقل و حس انسان و از طرفی دیگر واقعیتهای جهان .

دکتر یثربی در پاسخ به این سؤال که آیا نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی فیلسوفان در جهان جدید نسبت به نقش فیلسوفان پیشامدرن افزایش یافته است؟ گفت : بدون شک بله. لیبرالیسم و دموکراسی و تفکیک قوا و جامعه مدنی همه اینها دستاوردهای تلاش فیلسوفان هستند. هم‌اکنون نیز فیلسوفان جهان به نقد مدرنیته پرداخته و در جستجوی راههای اصلاحی و تکمیلی هستند.

این استاد فلسفه و عرفان اسلامی در پاسخ به این سؤال که جامعه ما هم‌اکنون تا چه اندازه به تفکر فلسفی نیاز دارد؟ گفت: جامعه ما به‌عنوان یک جامعه در حال توسعه به یک فلسفه کارآمد و به‌روز نیازمند است. اما متأسفانه ما از این نیاز غفلت داریم و لذا جامعه ما دچار نوعی عوام‌زدگی و آشفتگی است.

وی افزود: من چندین سال است با نقد فلسفه موجودمان و نشان دادن نقاط ضعف آن کوشیده‌ام تا جامعه‌مان را در جهت یک حرکت فکری برای سامان دادن یک نظام فلسفی کارآمد تحت تأثیر قرار دهم. اما تاکنون چندان کامیاب نبوده‌ام. اولین تاریخ تحلیلی انتقادی فلسفه را در 900 صفحه اخیراً منتشر کرده‌ام اما می‌دانم که جامعه فکری ما و سیاستگذاران فکر و فرهنگ ما چندان توجه به آن نخواهند کرد.

این استاد فلسفه تصریح کرد: تعریف خودم را از فلسفه و انحرافهای دیگران را در تعریف فلسفه در کتاب جدیدم با نام "فلسفه چیست ؟" اخیراً منتشر کرده‌ام و امیدوارم روزی ما هم فلسفه را در جای خود قرار بدهیم و فیلسوفان جامعه‌مان تکرارکننده فلسفه گذشته و کاسبان بازار تدریس و حق‌التدریس نباشد بلکه راهنمای فکری جامعه‌امان بوده و راهگشای مشکلاتمان باشند.