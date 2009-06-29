به گزارش خبرنگار مهر، از سال 1999 تا 2008 که هشتادمین دوره اسکار برگزار شد بودند فیلم‌هایی که با وجود شایستگی فراوان راهی به میان پنج نامزد نهایی اسکار بهترین فیلم نیافتند و شاید به حق خود نرسیدند. آنچه در پی می‌آید انتخاب یک فیلم در 10 سال اخیر و مرور فیلم‌های نامزد و برنده اسکار است:

سال 1999: نمایش ترومن ـ فیلم برنده اسکار: شکسپیر عاشق

دیگر نامزدها: الیزابت، زندگی زیباست، نجات سرباز رایان، خط سرخ باریک

"نمایش ترومن" به کارگردانی پیتر ویر اگر امروز ساخته شده بود، بی‌تردید نادیده گرفته نمی‌شد. فیلم علاوه بر به تصویر کشیدن دقیق ایده‌ای آینده‌نگرانه، یک نقش‌آفرینی قوی و جدی از جیم کری هم دارد که شایسته اسکار است.

سال 2000: آقای ریپلی بااستعداد ـ فیلم برنده اسکار: زیبایی آمریکایی

دیگر نامزدها: قوانین خانه سایدر، مسیر سبز، نفوذی، حس ششم

"آقای ریپلی بااستعداد" به کارگردانی آنتونی مینگلا یک داستان متقاعدکننده و بازی‌های قوی و تاثیرگذار دارد که می‌توانست در میان نامزدهای نهایی اسکار بهترین فیم قرار بگیرد.

نمایی از فیلم سینمایی "ای برادر تو کجایی؟"

سال 2001: ای برادر تو کجایی؟ ـ فیلم برنده اسکار: گلادیاتور

دیگر نامزدها: شکلات، ارین براکوویچ، ببر خیزکرده، اژدهای پنهان، قاچاق

فیلم ایتن و جوئل کوئن در رشته‌های بهترین فیلمنامه و بهترین فیلمبرداری جایزه اسکار را برد، اما جایش در میان نامزدهای بهترین فیلم خالی بود. "بیلی الیوت" و "پولاک" هم می‌توانستند نامزد اسکار بهترین فیلم باشند.

سال 2002: علی ـ فیلم برنده اسکار: یک ذهن زیبا

دیگر نامزدها: گاسفورد پارک، در اتاق خواب، ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه، مولن روژ

در سالی سرشار از فیلم‌های خوب، "علی" مایکل مان با نقش‌آفرینی ماندگار ویل اسمیت می‌توانست نامزد اسکار بهترین فیلم باشد. "جاده مولهالند" و "آملی" هم دیگر فیلم‌های جا مانده از فهرست اسکار بودند.

سال 2003: فریدا ـ فیلم برنده اسکار: شیکاگو

دیگر نامزدها: دار و دسته نیویورکی، ارباب حلقه‌ها: دو برج، ساعت‌ها، پیانیست

"فریدا" از آن فیلم‌های کوچک و جمع و جور با یک بازی مثالزدنی در نقش اصلی است که در قانون جدید اسکار بخش بهترین فیلم می‌تواند جایی ثابت در میان نامزدهای اسکار داشته باشد. "درباره اشمیت" و "اقتباس" هم دیگر فیلم‌های خود این دوره هستند.

سال 2004: ماهی بزرگ ـ فیلم برنده اسکار: ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه

دیگر نامزدها: گمشده در ترجمه، ارباب و فرمانده: دورترین نقطه دنیا، رود میستیک، سیبیسکت

فیلم زیبا، برانگیزاننده و فانتزی تیم برتن شایسته حضور در میان نامزدهای اسکار بهترین فیلم بود.

سال 2005: درخشش ابدی یک ذهن بی‌آلایش ـ فیلم برنده اسکار: محبوب میلیون دلاری

دیگر نامزدها: در جستجوی نورلند، ری، راههای فرعی، هوانورد

علاوه بر داستان عاشقانه و خیره‌کننده میشل گوندری، می‌توان درام تاثیرگذار "هتل رواندا" را هم به جمع نامزدهای احتمالی اسکار بهترین فیلم افزود.

نمایی از فیلم سینمایی "ماهی بزرگ"

سال 2006: خاطرات یک گیشا ـ فیلم برنده اسکار: تصادف

دیگر نامزدها: کوهستان بروکبک، کاپوتی، شب بخیر و موفق باشید، مونیخ

سالی بسیار خوب برای فیلم‌هایی که در نهایت راه به فهرست نهایی اسکار بردند. اگر تعداد نامزدهای بهترین فیلم 10 بود، فیلم راب مارشال هم بی‌تردید در میان آنها قرار می‌گرفت.

سال 2007: بچه‌های کوچک ـ فیلم برنده اسکار: مردگان

دیگر نامزدها: نامه‌هایی از ایوو جیما، لیتل میس سانشاین، بابل، ملکه

حتی آنها که کتاب تاثیرگذار تا پروتا را خوانده‌اند، به شدت شیفته فیلم زیبای تاد فیلد و بازی‌های بیادماندنی کیت وینسلت، پاتریک ویلسن و جنیفر کانلی قرار می‌گیرند.

سال 2008: لارس و دختر واقعی ـ فیلم برنده اسکار: جایی برای پیرمردها نیست

دیگر نامزدها: تاوان، جونو، خون بپا می‌شود، مایکل کلیتن

فیلم به شکل شگفت‌انگیزی متاثرکننده است و رایان گاسلینگ در نقش اول آن خیره‌کننده. اما این مجموع بازیگران، فیلمنامه و کارگردانی است که "لارس و دختر واقعی" کریگ گیلسپی را بی‌همتا می‌کند.