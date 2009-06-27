در حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی در عراق 40 نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دجله، بر اساس این گزارش، سرنشینان اتوبوس مذکور پس از زیارت عتبات عالیات نجف اشرف و کربلای معلی در حال بازگشت به جمهوری اسلامی ایران بودند که اتوبوس حامل آنها واژگون شد.



یک منبع پزشکی در بیمارستان خانقین در این باره گفت : این اتوبوس در نزدیکی شهر خانقین پیش از شهر امروز بر اثر پنچر شدن یکی از لاستیکهایش واژگون شد که بر اثر آن 40 نفر از مجموع 48 سرنشین زخمی شدند.



وی افزود : اکثر سرنشینان این اتوبوس را زنان تشکیل می دهند که تعدادی کودک نیز در میان آنها به چشم می خورد.



به گفته این منبع، 15 نفر از سرنشینان این اتوبوس به علت شدت جراحات وارده به اورژانس شهر سلیمانیه و بقیه به بیمارستان خانقین اعزام شدند.