ارتقا بهره وری راهکار توسعه کشاورزی و افزایش درآمد است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد جهرمی عصر شنبه در جمع کارکنان مجتمع کشت و صنعت نیکودشت اظهار داشت: مهمترین مشکل در بخش کشاورزی عدم استفاده بهینه از آب و خاک است که باید بهره وری در این بخش را جدی گرفته و به سمت افزایش بهره وری حرکت کنیم.

جهرمی عنوان کرد: کشاورزی بیش از 38 رشته دارد که ما اگر تنها در یک محصول با کاهش مصرف آب، سطح زیر کشت و برداشت را افزایش دهیم به افزایش راندمان سطح زیر کشت، تولید محصولات دیگر و درآمد کشاورزان کمک کرده ایم.

وزیر کار و اموراجتماعی میانگین برداشت گندم در هر هکتار را 2.4 تن ذکر کرد و افزود: برای هر چهار تن گندم به حدود شش تا 13 هزار متر مکعب آب نیازمند هستیم در حالی که اگر بتوانیم با همین میزان آب مصرفی، میانگین تولید را به 9.8 تن در هکتار برسانیم توانسته ایم بازدهی را چهار برابر و درآمد کشاورز و بهره بردار را بیش از دو برابر کنیم که با این کار دیگر بهره بردار مشکل خاصی نخواهد داشت.

وی افزود: در دامپروری نیز میزان شیری که از دامها گرفته می شود، حدود 60 درصد است و دامدار با یک نوسان قیمت دچار مشکل می شود و قدرت رقابت را از دست می دهد در حالیکه این میزان به راحتی قابل افزایش است و با اعتماد کشاورز و دامدار و توجه به آموزشهای ترویجی می تواند به بهره وری در کار دست یابد.

جهرمی راه اندازی تعاونی های زراعی و تجمیع زمینهای کوچک را در افزایش بازدهی کشاورزی موثر دانست و گفت: اگر زمینهای کوچک را تجمیع کنیم و طرحهای آموزشی و ترویجی و نوین را آموزش دهیم می توانیم به سمت کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی و درآمدها گام برداریم.

به گفته جهرمی در اصلاحیه جدید قانون کار مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی مانند ساعات کار و مسکن پیش بینی شده که امید است با اجرای آن بتوان به رفع موانع توسعه و حمایت از سرمایه گذار کمک کرد.

وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر ضرورت همکاری بانکها برای تامین تسهیلات مورد نیاز واحدهای فعال و اشتغالزا اظهار داشت: نباید یک واحد بزرگ به خاطر تسهیلات یک یا دو میلیارد تومانی دچار مشکل شود بلکه باید با همکاری استانداری و روسای بانکها با تعامل بیشتر برای همکاری با این واحدها اقدام جدی کرد.

وزیر کار و امور اجتماعی کشور در سفر یک روزه به قزوین ضمن افتتاح یک واحد تولید مواد غذایی از چند واحد صنعتی و مجتمع کشت و صنعت در استان قزوین بازدید کرد و در جریان مشکلات این واحدها قرار گرفت.

وزیرکار به همراه استاندار قزوین و نمایندگان مردم استان در مجلس از شهرک صنعتی برلیان در بوئین زهرا، کشت و صنعت نیکودشت، سندن ایرانیان تولید کننده بخاری و کولرهای گازی خودرو و کنتورسازی ایران در شهر صنعتی البرز بازدید کرد.