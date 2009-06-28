دومین نمایشگاه اوقات فراغت در خراسان جنوبی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان جنوبی شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: هدف از برنامه‌ های اوقات فراغت تنها ایجاد راهی برای پرکردن وقت نیست بلکه باید غنی‌ سازی وقت انجام گیرد.

یحیی سالاری طراحی سامانه ملی نمایشگاه اوقات فراغت را از مهمترین ویژگی های برنامه های فراغتی امسال دانست و افزود: مدیریت زمان، مکان، شرایط برنامه ها و ... از جمله مزایای این سامانه است.

رئیس سازمان ملی جوانان خراسان جنوبی مدت برپایی نمایشگاه اوقات فراغت در استان را به مدت یک هفته ذکر کرد و بیان داشت: این نمایشگاه با 125 غرفه، برگزاری برنامه های جانبی و جنگهای شبانه برگزار شده است.

سالاری به برگزاری نمایشگاه اوقات فراغت در سال گذشته تحت عنوان اوقات فراغت در آینه نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و بیان داشت: نمایشگاه فوق با 120 غرفه، 53 برنامه جانبی و هفت جنگ شبانه برگزار شده است.

وی ضمن تاکید بر برنامه ‌ریزی صحیح برای اوقات فراغت جوانان، عنوان کرد: با توجه به انحرافاتی که امروزه از سوی دشمن جوانان را تهدید می ‌کند باید نهادها و اردگانهای مربوطه با برنامه‌ ریزی دقیق از تلف شدن وقت جوان جلوگیری کرده و اجازه ندهند جوانان به دنبال مسائل دیگر بروند.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان جنوبی یادآور شد: اگر برنامه ‌های اوقات فراغت به درستی در کشور طراحی و تدوین شود، جوانان دیگر بیکار نبوده و دشمنان نیز نمی‌ توانند از این فرصتها استفاده کنند.