نشست مسئولان فدراسیون و روسای هیئت های فوتبال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نامه عضوگیری و جذب مشارکت اعضای فوتبال با هدف ساماندهی و سازماندهی فعالیتهای اجرایی در فوتبال کشور از سوی فدراسیون فوتبال و همکاری صندوق حمایت از پیشکسوتان و هیات های فوتبال استان های کشور به اجرا درمی آید.

براین اساس قراراست چهارشنبه هفته جاری (10 تیرماه) درنشست مشترکی با حضور روسای هیئت های فوتبال کشور و مسئولان کمیته های عضوگیری استانها که به ریاست علی کفاشیان و با حضورمهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال و عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ درمحل آکادمی ملی المپیک برگزارخواهد شد، راهکارهای اجرای این آئین نامه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

با اجرای آئین نامه عضوگیری کلیه افرادی که به صورت حقیقی و حقوقی در رشته فوتبال فعالیت دارند باید ابتدا شرایط لازم برای فعالیت در این رشته را احراز و پس از احراز شرایط حضور به طور رسمی از سوی فدراسیون مجوز و کارت ملی فعالیت دریافت نمایند.