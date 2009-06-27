عملکرد فاحش غرب در حوادث اخیر ناشی از نشناختن ملت ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر حسین امیر عبداللهیان سفیر کشورمان در منامه در مصاحبه با روزنامه الوطن بحرین ، پیرامون حوادث جاری در ایران گفت: بحرین، کویت، قطر، عمان، امارات متحده عربی و چند کشور منطقه از جمله کشورهای عربی بودند که پیام تبریک ارسال نمودند و موضع واحد خود را مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی ایران اعلام داشتند و تاکید کردند که آنچه در ایران می گذرد مساله داخلی است.

وی افزود: مردم ودولت بحرین با توجه و اهتمام مسایل انتخابات ایران را پیگیری نموده و رهبران سیاسی کشور ملک حمد پادشاه، نخست وزیر و ولیعهد به رئیس جمهور منتخب آقای دکتر احمدی نژاد تبریک گفتند.

سفیر ایران با اشاره به دیدارهائی که با مسئولین بحرینی واز جمله شیخ خالد وزیر خارجه داشته است گفت همه مسئولین بحرینی برعدم مداخله دیگر کشورها در امور داخلی ایران تاکید دارند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در این گفتگو پیرامون حوادث اخیر در ایران گفت: برخی از رسانه های غربی به اشتباه افتاده و آنچه را که در ایران اتفاق افتاده اینگونه به تصویر کشیدند که یک انقلاب مخملی رخ داده است، اشتباه فاحش و آشکار آنان بخاطر ارزیابی غلط از اوضاع سیاسی اجتماعی ایران بوده است.

وی افزود: مداخله طرفهای بیگانه و بزرگ نمائی حوادث توسط آنها مسیر طبیعی امور را به سمت حوادث اخیر سوق داد.

امیرعبداللهیان معتقد است که دشمنان انقلاب و نیز ضد انقلاب که طی 30 سال گذشته در کمین نشسته اند از این جریان سوء استفاده کردند.

وی افزود: مشارکت گسترده مردم در این انتخابات بیانگر خواست مردم درحمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و برخی بی نظمی ها که در خیابان مشاهده شد ناشی از مداخله بیگانگان در امور داخلی کشور است. مقامات ایران و نهادهای امنیتی کشور به خوبی عوامل خارجی را که در پی دامن زدن به حوادث می باشند، شناسائی نموده و بر اوضاع کنترل دارند.

سفیر ایران تصریح کرد: صهیونیستها نیز تلاش کردند از این مساله به نفع خود و علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند، حتى دشمنان انقلاب نیز که از سالیان دراز در کمین انقلاب اسلامی نشسته بودند، با استفاده از این فرصت وارد عمل شدند که ناکام ماندند .

وی با اطمینان ابراز داشت که مقام معظم رهبری و مسئولین نظام با حکمت ودرایت این مساله رامدیریت می نمایند و جای نگرانی وجود ندارد. وی مداخله سازمان اطلاعات انگلیس وبرخی از رسانه های بیگانه را از عوامل مهم بروز بی نظمی در برخی از خیابانها برشمرد واضافه نمود که همین مداخلات منجر به اخراج دو تن از دیپلماتهای انگلیسی از تهران و اخراج خبرنگار بی بی سی در تهران شده است.