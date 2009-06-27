پافشاری وزیر خارجه رژیم اشغالگر قدس بر ادامه شهرک سازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "آویگدور لیبرمن" گفت توقف شهرک سازی در مناطق اشغالی مستلزم انجام مذکرات طولانی و پذیرش شرایط اسرائیل از سوی طرف فلسطینی است.

این ادعا در حالی مطرح می شود که آمریکا از توقف شهرک سازی در بیت المقدس و کرانه باختری به عنوان شرط آغاز دور جدید مذاکرات صلح خاورمیانه یاد کرده و تل آویو را ملزم به این اقدام کرده است. با این حال سران رژیم صهیونیستی با این توجیه که شهرک سازی در مناطق اشغالی به دلیل رشد جمعیتی، امری اجتناب ناپذیر است، از انجام آن سر باز زده اند.

لیبرمن در حالی از تصمیم گیری درباره شهرک سازی در جریان مذاکرات صلح دم می زند که صهیونیستها حتی در مناطقی که با استناد به قطعنامه های سازمان ملل متحد متعلق به این رژیم نیست، در حال شهرک سازی بوده و با ادامه اقدامات مشابه در بیت المقدس درصدد تغییرات اساسی در این شهر و یهودی سازی ، جهت آماده سازی آن به عنوان پایتخت خود هستند.

گفتنی است توقف روند شهرک سازی یکی از شروط اصلی تشکیلات خودگردان فلسطین برای نشستن بر سر میز مذاکره با سران صهیونیست است. اهمیت این موضوع به حدی است که موجب شده واشنگتن با وجود دوستی دیرینه با تل آویو، بر فشارهای خود جهت قبولاندن این شرط به مقامهای صهیونیست افزوده و روابط خود با اسرائیل را با چالش روبرو کند.

