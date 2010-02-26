فاکتور دشمنی اسلام آباد-دهلی باید از مبادلات انرژی ایران-هند حذف شود

دکتر عباس ملکی، کارشناس مسائل شبه قاره در گفتگو با خبرگزاری مهر به رشد بالای هند در زمینه های تکنولوژی و توسعه آموزش عالی اشاره کرد و تبادل محقق را از زمینه های گسترش همکاری بین تهران و دهلی ارزیابی کرد.

وی، افزایش همکاری های امنیتی در اقیانوس هند به منظور تامین امنیت کشتی های ایرانی را از دیگر زمینه های همکاری تهران و دهلی عنوان کرد و ادامه داد : باوجود دشمنی گسترده بین هند و پاکستان، ایران می تواند به روشهای دیگری نیز با دهلی تبادل انرژی داشته باشد و روشهای بی واسطه و روشهایی که متاثر از دشمنی دهلی و اسلام آباد نباشد، می تواند کمک کننده باشد.

این کارشناس مسائل بین الملل به علاقه مندی مردم و گروه های سیاسی کشمیر به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت : تهران می تواند در موضوع کشمیر میانجیگری کند و این زمینه خوبی برای همکاری بین دهلی و تهران است.

وی، افغانستان را از دیگر زمینه های همکاری بین دهلی نو و تهران دانست.

ملکی، احیای هویت آسیایی هند را در دستور کار دیپلماسی این کشور دانست و روابط دهلی با غرب را تحت تاثیر مسائل اقتصادی دانست.

وی از تلاش هندی ها برای امتیاز گرفتن از غرب خبر داد و گفت : هندی ها تلاش کردند با توجه به پتانسیل جمعیتی خود با الگوی توسعه انسانی و آموزش عالی غرب و همچنین استفاده از بازارهای وسیع و مصرفی غرب و گرفتن فناوری از آنها، رشد خود را تسریع بخشند.

این کارشناس مسائل بین الملل در عین حال، روابط هند با غرب به ویژه روابط دهلی نو با واشنگتن را کاملا روابطی برابر دانست و اظهار داشت : هندی ها با آمریکایی ها روابطی متوازن و متعادل برقرار کردند و در جستجوی جایگاهی مثل چین در جهان هستند.

ملکی به نزدیکی هند به شرق در گذشته اشاره کرد و گفت : بهبود روابط دهلی-واشنگتن به شدت تحت تاثیر تلاشهای دو میلیون هندی مقیم آمریکا برای نزدیکی دو طرف بود.

این کارشناس مسائل بین الملل، توسعه اقتصادی را در شرایط کنونی اولویت اول هند عنوان کرد.