مردم برخی شهرستانهای اصفهان حضور بیش از 100 درصد در انتخابات داشتند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سید مرتضی بختیاری شامگاه گذشته در جلسه شورای اداری اصفهان با اشاره به اینکه مردم اصفهان حضوری پرشور در صحنه انتخابات داشتند افزود: متاسفانه اینکه برخی انتخابات را زیر سئوال می برند بسیار ناراحت کننده است چرا که مجموع عوامل اجرایی واقعا با در نظر گرفتن قیامت خود وظیفه و رسالت خود را به بهترین نحو به انجام رساندند.

وی تصریح کرد: مطرح کردن برخی از مسائل اکنون بسیار ناراحت کننده است چنانچه این دوره از انتخابات یکی از بهترین دوره های انتخابات بود و باید پس از سخنان مقام معظم رهبری کاندیداها دیگر رقابت را تبدیل به رفاقت نمایند.

بختیاری ادامه داد: برخی از شهرستانهای اصفهان 100 درصد رای داشت و برخی دیگر بالای صد درصد که در یکی از شهرستانها این امر به دلیل کوچ عشایر بود و در شهرستان میمه به سبب اینکه این شهرستان در مسیر مسافران قرار گرفته و مسافران در این نقطه در صحنه انتخابات حاضر شدند.

استاندار اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر نیز تمام شهرستانهای اصفهان آماده هستند تا در هر کجا اعلام شود صندوقها را باز و شمارش مجدد نمایند.

قرآن کریم در آتش سوزی خودروی ستاد اقامه نماز سالم ماند

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه حوادث اخیر سبب آسیب به اموال عمومی نیز شد اظهار داشت: در جریانات اخیر یک خودروی پیکان نیز از ستاد اقامه نماز توسط برخی افراد آشوبگر به آتش کشیده شد که این وسیله نقلیه بصورت صد درصد از بین رفت اما نکته جالب اینجاست که درون این خودرو یک عدد قرآن بود که از هر آسیبی مصون ماند.

بختیاری تصریح کرد: اکنون نیز تکلیف مشخص است و با خون شهدا نمی توان بازی کرد.

استاندار اصفهان همچنین خاتمه خاطر نشان کرد: در یک برهه زمانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای مقابله با سازمان مجاهدین خلق که به انقلاب اسلامی مشکل داشت بوجود آمد و اکنون آنان در مسیر سازمان مجاهدین خلق در حرکت هستند.