برای استخدام کاراته کاهای خارجی باید مجوز گرفت / 14 تیر قرعه کشی لیگ 88

به گزارش خبرنگار مهر، حضور بازیکنان خارجی درتیم های حاضر در سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور در سالهای قبل یکی از چالش های بزرگ سازمان لیگ محسوب شده و برخی تیم ها نیز به نحوه عملکرد مسئولین در این رابطه معترض بودند.

در طول سالهای قبل بازیکنان خارجی حاضر در لیگ بدون اخذ مجوز کار و تنها با عقد قرارداد با تیم های داخلی در رقابتهای سوپر لیگ شرکت می کردند.

محمد علی زمانی رئیس سازمان لیگ در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: برای آنکه مشکلات سالهای قبل را نداشته باشیم به تمام تیم ها اعلام کرده ایم که قبل از آغاز لیگ مجوز کار را بر اساس قوانین موجود دریافت کنند.

وی ادامه داد: این مجوز کار در داخل کشور ارتباطی به قرارداد ندارد و تیم ها باید قراردادها را نیز در سازمان لیگ ثبت کنند.

رئیس سازمان لیگ در مورد زمان قرعه کشی لیگ 88 گفت: 10 تیرماه جلسه هماهنگی لیگ برگزار شده و پس از بررسی آئین نامه و تعیین تکلبف امتیازات کاتا و کومیته، 14 تیرماه مراسم قرعه کشی را برگزار خواهیم کرد.

زمانی در پایان از شروع سوپر لیگ در همان تاریخ 26 تیرماه خبرداد و هرگونه تعویق در این تاریخ را تکذیب کرد.