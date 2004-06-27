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۷ تیر ۱۳۸۳، ۱۷:۲۰

حجاب ، قهرمان شناي دختران خردسال استان تهران شد

تيم حجاب مقام نخست مسابقات شناي دختران خردسال استان تهران را به خود اختصاص داد .

به گزارش خبرنگار"مهر" سيزدهمين دوره مسابقات شناي دختران استان تهران با حضور 7 تيم شركت كننده  و در 4 رده سني بصورت انفرادي و تيمي برگزار شد كه در پايان  تيم شناي استخر حجاب با كسب 535 امتياز مقام نخست اين مسابقات را بدست آورد .
پس از تيم حجاب ، تيم دانشگاه آزاد با كسب 379 امتياز دوم شد و تيم هماي الف با 365 امتياز به مقام سومي رضايت داد .

کد مطلب 90341

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