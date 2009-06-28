شهید بهشتی در برابر توطئه ها سازش ناپذیر بود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عباسی شامگاه شنبه در بزرگداشت شهدای هفتم تیر در مسجد جامع گلشن گرگان افزود: این شهید مظلوم با توطئه های بیگانگان آشنا بود و با آنها مقابله می کرد.

وی اظهار داشت: آشنایی شهید بهشتی با توطئه های دشمنان از جمله انگلیسی ها موجب شد تا عوامل خارجی تصمیم به حذف وی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: این درحالی است که با گذشت سالها از شهادت وی، راهش همچنان ادامه دارد و ملت به این شهید بزرگوار ارادت دارند.

به گفته عباسی، امروز ایران اسلامی به رغم توطئه ها و کینه توزی های دشمنان مسیر تعالی و پیشرفت را طی می کند و به افتخاری برای کشورهای اسلامی تبدیل شده است.

وزیر تعاون بیان داشنت: توطئه ها خللی در اراده ملت ایجاد نمی کند و مشارکت گسترده مردم در پای صندوقهای رای، نشان از علاقه و اعتماد ملت به نظام است.

وی عنوان کرد: امروز ایران اسلامی به عنوان قدرتی مستقل برابر قدرتها ایستاده و دشمنان درصدد هستند به هر نحوی عقده گشایی کنند، بنابراین ضرورت دارد بیش از این هوشیار باشیم.

عباسی مردم ایران را قدرشناس ترین ملتها برشمرد و گفت: حضور و مشارکت 85 درصدی مردم در پای صندوقهای رای موجب شگفتی جهانیان شد و باید قدر این سرمایه ها را دانست.