دانش آموزان مناطق محروم در مسابقات علمي آينده سازان درخشيدند

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان، اين مسابقه علمي با هدف آماده سازي دانش اموزان براي شركت در امتحانات پايان سال، آشنايي با سوالات چهار گزينه اي و افزايش انگيزه هاي مطالعاتي در سطح مدارس كشور برگزار شد.

بنا بر اين گزارش دانش آموزان اقليت هاي مذهبي در اين مسابقه به سوالات ديني و مذهبي خود پاسخ دادند.همچنين نفرات برگزيده پس از ارزشيابي درسطح استان معرفي و به افراد برتر در هر پايه رشته تحصيلي هدايايي به رسم يادبود تقديم شد.

شايان ذكر است در سيزدهمين دوره مسابقات علمي آينده سازان به منظور حمايت از دانش آموزان كم بضاعت، موسسه علمي آينده سازان اقدام به چاپ و توزيع كارتهاي رايگان نمود تا مشكلات مالي مانع از شركت دانش آموزان در اين آزمون نگردد.