  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ تیر ۱۳۸۳، ۱۸:۳۶

اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان اعلام كرد :

دانش آموزان مناطق محروم در مسابقات علمي آينده سازان درخشيدند

اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان اعلام كرد : از 650 هزار دانش آموزي كه در مسابقه علمي آينده سازان شركت كردند ، 20 نفر توانستند رتبه اول را از آن خود كنند، كه از بين آنان 37 درصد در مناطق محروم مشغول تحصيل بودند.

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان، اين مسابقه علمي با هدف آماده سازي دانش اموزان براي شركت در امتحانات پايان سال، آشنايي با سوالات چهار گزينه اي و افزايش انگيزه هاي مطالعاتي در سطح مدارس كشور برگزار شد.

بنا بر اين گزارش دانش آموزان اقليت هاي مذهبي در اين مسابقه به سوالات ديني و مذهبي خود پاسخ دادند.همچنين نفرات برگزيده پس از ارزشيابي درسطح استان معرفي و به افراد برتر در هر پايه رشته تحصيلي هدايايي به رسم يادبود تقديم شد.

شايان ذكر است در سيزدهمين دوره مسابقات علمي آينده سازان به منظور حمايت از دانش آموزان كم بضاعت، موسسه علمي آينده سازان اقدام به چاپ و توزيع كارتهاي رايگان نمود تا مشكلات مالي مانع از شركت دانش آموزان در اين آزمون نگردد.

کد مطلب 90343

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها