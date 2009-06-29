کامبیز اخوان‌صفا درباره پخش سری جدید برنامه سینمایک به خبرنگار مهر گفت: هر برنامه روتین پس از مدتی نیاز به فرصتی برای بازنگری دارد تا مواردی در برنامه اضافه یا حذف شود. می‌توانستیم پخش سینمایک را ادامه دهیم و فیلم‌ها را دوبله و پخش کنیم، اما ترجیح دادیم برای مدتی پخش برنامه متوقف شود تا بخش‌های مختلف آن را تقویت کنیم.

وی در ادامه افزود: البته تلاش می‌کنیم سایت برنامه به روز باشد تا ارتباط ما با مخاطبان قطع نشود. سری جدید سینمایک فصل پائیز بعد از ماه رمضان روی آنتن شبکه یک می‌رود. از هم اکنون مشغول انتخاب و دوبله فیلم‌ها هستیم. بیشتر تمایل داریم فیلم‌هایی را انتخاب کنیم که با سلیقه عموم همخوانی داشته باشد و از فیلم‌های مخاطب خاص فاصله می‌گیریم.

مدیر تامین برنامه شبکه یک ادامه داد: در سری جدید فیلم‌های عامه‌پسندی پخش می‌شوند که حرفی برای گفتن و نقد و بررسی داشته باشند. این طور نیست که ما هر فیلمی را پخش کنیم. فیلم‌های جکی چان و خاص را همه شبکه‌ها در قالب برنامه‌های مختلف پخش می‌کنند، اما ما این نوع فیلم‌ها را برای سینما یک در نظر نمی‌گیریم.

اخوان‌صفا درباره برنامه‌های آینده شبکه یک گفت: مجموعه تلویزیونی "در چشم باد" از جمعه 12 تیرماه هفتگی روی آنتن می‌رود. پخش مجموعه "بشارت منجی" هم شروع شده است. تا فصل پائیز مجموعه ایرانی جدیدی روی آنتن نمی‌رود. البته خرید مجموعه استرالیایی "دایره جنایی" را پیگیری می‌کنیم. 14 قسمت از این مجموعه از شبکه یک پخش و با استقبال مخاطبان رو به رو شد.