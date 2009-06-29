به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "فیلم خوب، سالن خوب و نمایش خوب" که از آن به عنوان سرفصل برنامه کلان دولت در این دوره نام برده می‌شود، با بازسازی جدی سالن‌ها به همراه توجه به ایجاد ظرفیت‌های جدید در تولید متنوع در کنار حمایت جدی و مستمر از فرآیند اکران می‌تواند سینمای ایران را پس از دوره‌ای پر تلاطم به چشم اندازی روشن برساند.

اختصاص یارانه به بخش اکران در قالب تهیه کپی رایگان، حمایت از ساخت مواد تبلیغی (پوستر، آنونس و تیزر) به همراه استفاده از تعرفه‌های دولتی در پخش تبلیغات تلویزیونی فیلم‌های سینمایی در جهت اجرای برنامه اکران همزمان فیلم در شهرستان‌ها به عقیده بسیاری از سینماگران رویکرد اساسی برای بهبود شرایط اقتصاد سینما در این دوره تلقی می‌شود.

اعتباریان: بازگشت سرمایه با حمایت از اکران و تبلیغات فیلم عملی می‌شود

حمید اعتباریان تهیه کننده فیلم "ستاره می شود" با اشاره به اهمیت تبلیغات در سینما گفت: تبلیغات درکنار اکران مناسب و منظم، به بازگشت سرمایه و توجه مخاطب به فیلم‌های اکران شده کمک می‌کند. برآیند چنین پروسه ای احیای اقتصادی سینما را در پی دارد، البته تحقق چنین امری مستلزم هماهنگ بودن تمام بخش‌های سینما است.

نمای بیرونی پردیس سینمایی ملت

تهیه کننده فیلم "سن‌پترزبورگ" با اشاره به وابستگی اکران و تبلیغات به یکدیگر تاکید کرد: با تکمیل شدن زیر ساخت‌ها و افزایش تعداد سالن‌های نمایش، استفاده از امکانات فنی و تجهیزات نوین، حضور موثرتر بخش خصوصی وخرید مناسب فیلم‌ها برای شبکه نمایش خانگی، درآینده بازگشت سرمایه برای فیلم‌های فرهنگی و هنری تضمین می‌شود.

اعتباریان با تاکید بر حضور موثر دولت درمناسبات اکران افزود: با شکل‌گیری چنین جریانی سینما روند طبیعی پیدا می‌کند و به تدریج بخش خصوصی می‌تواند حضور موثر‌تری را تجربه کند. بازگشت سرمایه با حمایت از اکران و تبلیغات فیلم در سینما اتفاق می‌افتد.

بانکی: تبلیغات مناسب، اقتصاد سینما را رونق می‌دهد

محمد بانکی تهیه‌کننده "دو خواهر" اختصاص یارانه به تبلیغات تلویزیونی، ساخت مواد تبلیغی و کپی فیلم را از جمله راهکارهای دستیابی به هدف دانست و افزود: امروزه تبلیغات نقش مهم و اساسی در تمام عرصه‌ها دارد و اگر قرار باشد به طور مثال شرکتی سرمایه گذاری میلیاری انجام دهد حداقل بخش عمده‌ای از این مبلغ صرف تبلیغات و معرفی تولیدات می‌شود.

تهیه کننده فیلم "حمله خرچنگ‌ها" افزود: در بخشفرهنگی و بخصوص در حوزه سینما اختصاص یارانه درعرصه تبلیغات نقش کلیدی دارد، با این وجود تبلیغات هنوز در کشورمان به جایگاه واقعی خود درمعرفی محصولات بویژه در عرصه فرهنگی دست نیافته است.

بانکی با اشاره به ضرورت تبیین زمانبندی مناسب برای اکران فیلم‌های سینمایی برای تاثیر تبلیغات در نمایش فیلم گفت: قبلا جدول کاملی از چگونگی اکران فیلم‌ها طراحی می‌شد، اما دیگر این طرح اجرا نمی‌شود. بنابراین زمان کافی برای طراحی و اجرای تبلیغات به شکل مرسوم و حرفه‌ای در سینمای جهان نیست و این حوزه متاثر از شیوه‌های سنتی و مقطعی است.

این تهیه کننده به کمبود سالن و فاصله میان سینماها در کلان‌شهرها اشاره کرد و افزود: این مشکل در شهرستان‌ها با اجرای برنامه اکران همزمان و تهیه کپی فیلم‌ها برطرف شده و برنامه ریزی برای حمایت یکپارچه و متمرکز از تبلیغات فیلم توسط موسسه سینماشهر در دستور کار قرار گرفته است.

کارخانی: اختصاص یارانه به تبلیغات باعث افزایش مخاطب می‌شود

مهرشاد کارخانی کارگردان "ریسمان باز" در مورد تاثیر یارانه در بحث تبلیغات تلویزیونی، ساخت مواد تبلیغی و کپی فیلم‌ها در اقتصاد سینما گفت: با توجه به شرایط موجود و اینکه بخش خصوصی توان چندانی در حوزه تبلیغات تلویزیونی ندارد، باید یکی از رویکردهای اصلی توجه بخش دولتی درباره حمایت ازپرداخت هزینه‌های تبلیغات تلویزیونی باشد.

این کارگردان افزود: تبلیغات در سینمای جهان مورد توجه جدی است و هزینه‌های قابل توجهی در این عرصه صرف می شود، بنابراین به کارگیری این شیوه باعث افزایش فروش و بهبود اقتصاد سینما خواهد شد. تبلیغات انبوه در تلویزیون و در سطح شهر باعث آشتی مردم با سینما و افزایش تعداد مخاطبان می‌شود. تبلیغات محدود که با چاپ پوستر همراه باشد تعداد مخاطب زیادی را نمی‌تواند جذب دیدن فیلم کند.

رضوی: سینمای ایران بدون یارانه رشد نمی‌کند

سیدمحمود رضوی تهیه‌کننده فیلم سینمایی "درباره الی" به کارگردانی اصغر فرهادی با اشاره به حمایت از تبلیغات تلویریونی، ساخت مواد تبلیغی و تهیه کپی فیلم‌های سینمایی و تاثیر آن براقتصاد سینما گفت: ساختار سینمای ایران بیشتر متکی به حمایت‌های دولت و وابسته به یارانه‌ها است.

وی با بیان اینکه اختصاص یارانه برای تبلیغ فیلم در کنار اکران همزمان از عوامل موثر رونق در سینماست تاکید کرد: تلویزیون در این پروسه نقش دارد، چه از نظر امکانات لابراتوری و چه پخش تیزرهای تبلیغاتی. بنابراین در تمام زمینه‌ها این وابستگی سینما به نهادهای فرهنگی احساس می‌شود. سینمای ایران نمی‌تواند بدون یارانه به روند کاری خود به شکل مطلوبی ادامه دهد.

احمدی: باید از سینمای فرهنگی حمایت کرد

محمد احمدی تهیه‌کننده فیلم سینمایی "حریم" به کارگردانی سیدرضا خطیبی سرابی نیز در این باره گفت: اختصاص یارانه برای بخش تبلیغات فیلم‌های در حال اکران به خصوص آثار متفاوت و هنری یک اقدام فرهنگی و در راستای ترویج فرهنگ سینما رفتن مردم است.

وی با اشاره به تاثیر اکران گسترده فیلم‌های سینمایی و اختصاص یارانه در عرصه تبلیغات تلویزیونی، ساخت مواد تبلیغی و کپی فیلم‌ها توسط موسسه سینماشهرافزود: این مسئله یک نوع حمایت و پشتیبانی در بحث بعد از تولید فیلم به شمارمی‌رود و این شیوه برای فیلم‌های فرهنگی و متفاوت که به زحمت سرمایه تولید خود را در می‌آورند کمک بسیار مهمی است.

"درباره الی" از فیلم‌های موفق اکران تابستان است

احمدی افزود: این قبیل آثار به دلیل مضمون و گونه متفاوت خود بسیار نیازمند این قبیل حمایت‌ها هستند. ممکن است برای فیلمی که در اکران فروش چند میلیاردی دارد. صرف 50 میلیون تومان هزینه تبلیغ مسئله‌ای نیست، اعمال شیوه یاد شده حمایت درستی از آثار فرهنگی سینما است.

سعدی: اکران گسترده فیلم حمایت از سینمای ملی است

سعید سعدی با بیان اینکه حمایت و اختصاص یارانه به تبلیغات و معرفی فیلم‌های سینمایی به سینما کمک می‌کند افزود: چاپ کپی و اکران گسترده فیلم‌های سینمایی موجب جذب مخاطبان شهرستانی می‌شود. با توجه به شرایط اکران و نوع مخاطب اختصاص یارانه در بحت تبلیغات و معرفی فیلم‌ها کمکی مناسب به کلیت سینما و بهتر دیدن شدن فیلم‌ها و آگاهی مخاطب از ژانر و موضوع فیلم می‌شود.

این تهیه‌کننده سینما تاکید کرد: در دوره فعلی هراقدامی که به رشد و بالندگی سینمای ملی کمک کند باید مورد توجه قرار گیرد، چاپ کپی‌های زیاد در کنار اختصاص سالن‌های بیشتر سینما درسطح کشور و شهرستان‌ها و با این عمل مخاطبان شهرستانی فیلم‌ها زیاد می‌شود.

براری: نمایش یکپارچه به گردش نقدینگی در سینما کمک می‌کند

اسماعیل براری کارگردان "گزارش مریم" گفت: اختصاص یارانه و حمایت از تبلیغات و پخش تیزرهای فیلم به گردش نقدینگی بخش خصوصی سینما کمک می‌کند. اکران همزمان و تبلیغات تلویزیونی فیلم‌های سینمایی در قالب اکران یکپارچه به نفع سینما و اقتصاد آن است. اختصاص یارانه و پخش تیزرهای تبلیغی بر اساس تعرفه منطقی موجب گردش مناسب نقدینگی در چرخه اقتصاد سینما و افزایش توان مالی بخش خصوصی در این عرصه می‌شود.