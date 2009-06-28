پیشرفت 65 درصدی طرح تنظیم سند چشم انداز محلات شمال شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس دفتر تحقیق و توسعه شهرداری منطقه 4 با اعلام این خبر ، برگزاری جلسات هم اندیشی با شورایاران محلات سطح منطقه را راهکار مناسبی برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری تهران در سطح محلات ذکر کرد و گفت : با همکاری مطلوب شورایاران پرسشنامه های تهیه شده با موضوعات تاثیرات ساخت و سازهای جدید در محلات، ارایه کمبود های محلات، وضعیت حمل و نقل عمومی، ارائه مهمترین ویژگی های فرهنگی اجتماعی و... که در بین شهروندان توزیع شده است یکی از راهگشاترین اقدامات در تنظیم سند راهبردی محلات است.

علی محمد سعادتی ضمن اشاره به این نکته که این طرح در سطح تمامی مناطق در حال اجراست روند اجرای این پروژه را در سطح منطقه 4 بسیار مطلوب خواند و افزود: هدف از اجرای این طرح طراحی برنامه ای دقیق در افق پنج ساله برای شناخت نقاط قوت و ضعف محلات است تا بتوانیم به روشنی آینده هر محله را ترسیم کرده و با تهدید ها مقابله کنیم.