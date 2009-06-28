به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، وزارت امور اسلامی، اوقاف، دعوی و ارشاد دومین دوره از همایشهای "فقه از منظر شرعی" را با هدف بررسی موضوعات متعدد فقهی در شهر دمام عربستان برگزار می کند.

در این همایش بیش از 300 ائمه، خطیب، مبلغ دینی شرکت می کنند تا موضوعات متعدد فقهی را مورد بررسی قرار دهند.

عشق به میهن، تبعیت از نظر شرعی، فعال سازی نقش ائمه و مبلغان برای تبیین نقش آنها، تشریح اهمیت تبعیت از اصول اسلام، اهمیت قبله مسلمانان و مسجد رسول اکرم (ص)، استفاده از قرآن کریم و سیره نبوی از موضوعات مورد بررسی در این همایش هستند.

احکام شرعی و اصطلاحات مرتبط با شهروندان، تعمیق شریعت، شبهه درباره تبعیت و پاسخگویی به آنها، اصول و اساس تبعیت، وظایف مبلغان و ائمه نیز طی این همایش بررسی خواهند شد.

نخستین دوره این همایش سال گذشته در شهر ریاض برگزار و نقش وزارت امور اسلامی، اوقاف، دعوی و ارشاد در تعمیق و تثبیت مفهوم تبعیت مورد بررسی قرار گرفت.