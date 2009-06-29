رقابتهای تیراندازی غرب آسیا لغو شد/ تعویق مسابقات تا سال آینده!

به گزارش خبرنگار مهر، "شیخ سلمان" رئیس کنفدراسیون تیراندازی آسیا بدنبال اتفاقات اخیر در تهران و شهرهای ایران، طی نامه ای در چند روز گذشته خواستار تعویق مسابقات تیراندازی غرب آسیا در تهران شد.

مسئولین فدراسیون تیراندازی ایران نیز نامه ای را به این کنفدراسیون مبنی بر آمادگی تهران در برگزاری این رقابتها ارسال کردند اما در نهایت کنفدراسیون تیراندازی آسیا با ارسال نامه دوم خواستار لغو این رقابتها شد. مسئولین کمیته برگزاری مسابقات تیراندازی ایران عصر روز یکشنبه در نشستی با این تصمیم موافقت کردند.

مسعود شیخی فر رئیس کمیته مسابقات فدراسیون تیراندازی ایران ضمن تائید این خبر به مهر گفت: ما یکشنبه صحبت هایی را با مسئولین کمیته برگزاری این رقابتها در تهران و مسئولین کنفدراسیون تیراندازی آسیا داشتیم اما در نهایت مسئولین آسیایی تصمیم به لغو قطعی این رقابتها در این تاریخ گرفتند.

وی افزود: ما کاملا آماده برگزاری اولین دوره مسابقات تیراندازی غرب آسیا در 28 تیرماه سال جاری در تهران بودیم اما با لغو این مسابقات در این زمان، شرایط برای برگزاری آن تا پایان سال مهیا نخواهد بود.

شیخی فر تصریح کرد: کنفدراسیون تیراندازی آسیا بیشتر خواستار لغو مسابقات در تیرماه سال جاری است اما تراکم رقابتها و برنامه ها در یک سال آینده همچون برپایی اردوهای تدارکاتی، مسابقات کشورهای اسلامی، در پیش بودن ماه مبارک رمضان در تابستان سال جاری، مهیا نبودن شرایط جوی برای برگزاری مسابقات اهداف پروازی در فصل پائیز و زمستان وفشردگی برنامه های آسیایی و جهانی اجازه تعویق این دیدارها را به ما نمی دهد.

وی تاکید کرد: با پیش آمدن این شرایط و درخواست کنفدراسیون تیراندازی آسیا زمان مجددی برای برگزاری این مسابقات نمی توان تعیین کرد.