مصرف زیاد چربیهای حیوانی بروز سرطان پانکراس را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش اپدیمی شناسی و ژنتیک سرطان موسسه ملی سرطان در مریلند عادات غذایی گروهی متشکل از 500 هزار نفر را بین سالهای 1995 و 1996 مورد بررسی قرار دادند و شش سال بعد یک سری تحقیقات آسیب شناسی از جمله سرطان پانکراس را روی همین گروه انجام دادند.

نتایج این تحقیقات که تازه ترین شماره مجله علمی Journal of the National Cancer Institute منتشر شده است نشان می دهد که خطر بروز سرطان پانکراس در مردان و زنانی که میزان زیادی از مجموع چربیها شامل چربیهای اشباع شده، چربیهای تک اشباع نشده و چربیهای پیچیده را مصرف می کردند نسبت به گروه کنترل به ترتیب 53 درصد و 23 درصد بیشتر بود. به خصوص در کسانی که میزان زیادی از چربیهای اشباع شده را مصرف می کردند میزان مشاهده این تومور 36 درصد بیشتر از گروه کنترل بود.