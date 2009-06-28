  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۳

کوزه گری به مهر خبر داد:

هنوز تصمیمی برای تعویق لیگ برتر گرفته نشده است

هنوز تصمیمی برای تعویق لیگ برتر گرفته نشده است

نایب رئیس فدراسیون هندبال بدنبال بروز شایعاتی مبنی بر تعویق لیگ برتر تا آبان ماه سال جاری گفت: هنوز تصمیمی برای تعویق لیگ برتر گرفته نشده است.

جلال کوزه گری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور طبق تقویم از شهریورماه برگزار می شود اما برگزاری این دیدارها تحت الشعاع مسابقات کشورهای اسلامی بوده و قطعا شاهد تعویق چند هفته ای خواهیم بود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قرار گرفتن ماه مبارک رمضان و برگزاری مسابقات کشورهای اسلامی در ماه های شهریور و مهرماه شایعاتی را پیرامون تعویق لیگ برتر تا آبان ماه سال جاری در برداشته است، افزود: هنوز تصمیمی در خصوص تعویق مسابقات لیگ برتر تا آبان ماه گرفته نشده است و باید این مسئله در نشست تیم های باشگاهی به تائید نهایی برسد.  

نایب رئیس فدراسیون هندبال در خصوص برپایی اردوهای برون مرزی تیم های نوجوانان و جوانان خاطرنشان کرد: ما از شرایط هر دو تیم رضایت داریم. جوانان هر سه بازی خود را در مسابقات ترکیه با یپروزی پشت سرگذاشتند و قرار است طی چند روز آینده با نماینده عراق در تهران بازی تدارکاتی داشته باشند.

وی ادامه داد: تیم نوجوانان نیز بازی تدارکاتی خود را در برابر نماینده عراق با پیروزی سپری کرد و بامداد دوشنبه هشتم تیرماه با هدف انجام بازیهای تدارکاتی پیش از رقابتهای جام جهانی تونس عازم اردو  و تورنمنت بین المللی هنگ کنگ خواهد شد.

کوزه گری در خصوص برپایی اردوی بزرگسالان برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی گفت: ترکیب تیم بزرگسالان مرکب از جوانان و برخی هندبالیست های قدیمی است بنابراین به نوعی بخشی از این تیم در اردو به سر می برد و مشکلی از بابت هماهنگی های تیم نداریم.

کد مطلب 903558

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها