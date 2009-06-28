هنوز تصمیمی برای تعویق لیگ برتر گرفته نشده است

جلال کوزه گری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور طبق تقویم از شهریورماه برگزار می شود اما برگزاری این دیدارها تحت الشعاع مسابقات کشورهای اسلامی بوده و قطعا شاهد تعویق چند هفته ای خواهیم بود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قرار گرفتن ماه مبارک رمضان و برگزاری مسابقات کشورهای اسلامی در ماه های شهریور و مهرماه شایعاتی را پیرامون تعویق لیگ برتر تا آبان ماه سال جاری در برداشته است، افزود: هنوز تصمیمی در خصوص تعویق مسابقات لیگ برتر تا آبان ماه گرفته نشده است و باید این مسئله در نشست تیم های باشگاهی به تائید نهایی برسد.

نایب رئیس فدراسیون هندبال در خصوص برپایی اردوهای برون مرزی تیم های نوجوانان و جوانان خاطرنشان کرد: ما از شرایط هر دو تیم رضایت داریم. جوانان هر سه بازی خود را در مسابقات ترکیه با یپروزی پشت سرگذاشتند و قرار است طی چند روز آینده با نماینده عراق در تهران بازی تدارکاتی داشته باشند.

وی ادامه داد: تیم نوجوانان نیز بازی تدارکاتی خود را در برابر نماینده عراق با پیروزی سپری کرد و بامداد دوشنبه هشتم تیرماه با هدف انجام بازیهای تدارکاتی پیش از رقابتهای جام جهانی تونس عازم اردو و تورنمنت بین المللی هنگ کنگ خواهد شد.

کوزه گری در خصوص برپایی اردوی بزرگسالان برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی گفت: ترکیب تیم بزرگسالان مرکب از جوانان و برخی هندبالیست های قدیمی است بنابراین به نوعی بخشی از این تیم در اردو به سر می برد و مشکلی از بابت هماهنگی های تیم نداریم.