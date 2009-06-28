اظهار نگرانی از افول ورزش پینگ پنگ در آذربایجان شرقی

ایوب دواتگر ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اشاره به جایگاه ممتاز پینگ پنگ تبریز در سطح کشور افزود: متاسفانه با روند کنونی حاکم بر این رشته ورزشی در آذربایجان شرقی شاهد از دست رفتن جایگاه تنیس روی میز استان در سطح اول کشور خواهیم بود.

وی با اشاره به گذشته درخشان آذربایجان شرقی در رقابت های پینگ پنگ لیگ برتر کشور، اظهار داشت: طی سال های گذشته سه تیم موتوژن، ریخته گری و تراکتورسازی به عنوان نمایندگان آذربایجان شرقی در رقابت های لیگ برتر حضور داشتند که متاسفانه این تعداد نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه در فصل گذشته تنها تیم تراکتورسازی حضور یافت.

ظهیری افول جایگاه آذربایجان شرقی در این زمینه را متاثر کننده دانست و اظهار داشت: شنیدن زمزمه هایی مبنی بر عدم تمایل تراکتورسازی به تیمداری در فصل جدید رقابت های لیگ برتر پینگ پنگ، تاسف ها را دو چندان کرده و نگرانی ها را برای تشدید مهاجرت نخبگان و استعدادهای پینگ پنگ استان افزایش می دهد.

ظهیری با تاکید بر اینکه پینگ پنگ آذربایجان شرقی می تواند دوباره به اوج بازگردد، افزود: بازگرداندن دوباره جایگاه واقعی استان در این رشته ورزشی عزم تمام مسئولان ارشد استانی را می طلبد.

رئیس هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی تصریح کرد: رشد دوباره پینگ پنگ برنامه‌ریزی ‌وسیعی می طلبد تا در سال‌های آینده یک بار دیگر قدرت واقعی استان را در کشور نشان داده و از عنوان شایسته خود دفاع کنیم.

ظهیری، طرح ایجاد خانه پینگ پنگ آذربایجان شرقی را در این راستا ارزیابی کرد و گفت: با احداث این مرکز، ضمن منسجم شدن تمرین ها و نیز برگزاری مسابقات تنیس روی میز، موضوع قهرمانی در کنار پشتوانه سازی به سهولت پیگیری خواهد شد .

رئیس هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی به موقعیت ممتاز این استان در همجواری با کشورهای جمهوری نخجوان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و نزدیکی به کشورهای ترکیه و عراق اشاره کرد و احداث خانه پینگ پنگ در این استان را آغازگر فصل نوینی از همکاری های ورزشی ایران با کشورهای یاد شده خواند.

ظهیری با تاکید بر اهتمام مسئولان استان نسبت به احداث خانه پینگ پنگ آذربایجان شرقی، خواستار مساعدت بیشتر مدیریت ارشد استان در این خصوص شد.