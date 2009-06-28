اجرای ارکستر ارمنستان به تعویق افتاد

مسئول هماهنگ کننده کنسرت ارکستر ارمنستان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: به دلیل شرایط پیش آمده پس از انتخابات کشورمان مسئولان ارکستر ارمنستان تصمیم گرفتند این کنسرت را به زمان دیگری موکول کنند که این پیشنهاد با موافقت بنیاد رودکی روبرو شد.

وی در ادامه تصریح کرد: بنا به توافقات صورت گرفته، مهر ماه امسال یعنی پس از ماه مبارک رمضان به عنوان زمان برگزاری این کنسرت پیشنهاد شده است که مسئولان ذی ربط به طور ضمنی با آن موافقت کرده اند.

ارکستر ارمنستان قرار است، کنسرت پیانو شماره 1 چایکوفسکی، سمفونی "دنیای نو" از دورژاک و " رقص دایره" از زنده یاد حشمت سنجری را در این کنسرت اجرا کند.