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۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۳

حمیدرضا معظمی خبر داد:

اجرای عملیات اصلاح هندسی در بزرگراه اشرفی اصفهانی

اجرای عملیات اصلاح هندسی در بزرگراه اشرفی اصفهانی

همزمان با اجرای طرح تبدیل میدان پونک به تقاطع عملیات اصلاح هندسی رفو‍ژ میانی بزرگراه اشرفی اصفهانی در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حمیدرضا معظمی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 5 میدان پونک را به لحاظ موقعیت جغرافیایی و کاربریهای متعدد یکی از 7 گره ترافیکی منطقه در بزرگراه اشرفی اصفهانی بر شمرد و افزود: پس از تکمیل طرح مطالعاتی ترافیکی میدان پونک پروژه تبدیل میدان به تقاطع به صورت یک طرح کوتاه مدت به اجرا درآمد.

وی افزود: به منظور روان سازی تردد در این مسیر همزمان با اجرای پرو‍ژه تقاطع پونک ، عملیات اصلاح هندسی رفیوژ میانی اشرفی اصفهانی در طرفین میدان در حال انجام است.

معظمی ادامه داد: در راستای تامین ایمنی و روان سازی تردد طرح های ترافیکی در قالب نصب چراغ راهنمای چشمک زن قرمز، نصب گاردریل ،شبکه ایمنی و تابلو خطر نما در مسیر پروژه انجام شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 5  در پایان گفت: عملیات اصلاح هندسی به  مساحت 3200 متر مربع و با 80% پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

کد مطلب 903588

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