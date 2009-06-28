اجرای عملیات اصلاح هندسی در بزرگراه اشرفی اصفهانی

به گزارش خبرگزاری مهر ، حمیدرضا معظمی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 5 میدان پونک را به لحاظ موقعیت جغرافیایی و کاربریهای متعدد یکی از 7 گره ترافیکی منطقه در بزرگراه اشرفی اصفهانی بر شمرد و افزود: پس از تکمیل طرح مطالعاتی ترافیکی میدان پونک پروژه تبدیل میدان به تقاطع به صورت یک طرح کوتاه مدت به اجرا درآمد.

وی افزود: به منظور روان سازی تردد در این مسیر همزمان با اجرای پرو‍ژه تقاطع پونک ، عملیات اصلاح هندسی رفیوژ میانی اشرفی اصفهانی در طرفین میدان در حال انجام است.

معظمی ادامه داد: در راستای تامین ایمنی و روان سازی تردد طرح های ترافیکی در قالب نصب چراغ راهنمای چشمک زن قرمز، نصب گاردریل ،شبکه ایمنی و تابلو خطر نما در مسیر پروژه انجام شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 5 در پایان گفت: عملیات اصلاح هندسی به مساحت 3200 متر مربع و با 80% پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.